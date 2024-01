La regola dei tempi supplementari della NFL spiegata e perché i tifosi vogliono vederla cambiata

Che sia per i grandi nomi, per le notevoli giocate del quarterback o per la drammaticità del testa a testa, il loro incontro di playoff rimarrà a lungo nella memoria.

Tuttavia, per alcuni il finale della partita ha lasciato un po' di amaro in bocca.

Dopo aver vinto il lancio della moneta all'inizio dei tempi supplementari, il quarterback dei Chiefs Patrick Mahomes si è collegato con Travis Kelce per un touchdown walk-off nel primo possesso dei tempi supplementari.

Secondo le regole dei tempi supplementari della NFL, Josh Allen e il suo attacco non hanno mai avuto la possibilità di rispondere, infastidendo molti spettatori neutrali.

Alcuni l'hanno definita la "peggiore regola dello sport", mentre altri hanno chiesto scherzosamente che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden intervenisse per correggere la regola.

Sebbene Allen, poco dopo aver subito la pesante sconfitta, si sia mostrato magnanimo nei confronti delle attuali regole dell'OT, si è posta una domanda: dovrebbero essere cambiate per dare a entrambe le squadre l'opportunità di segnare?

Aggiunta di tempo

Secondo le regole della NFL, nei 10 minuti di tempo supplementare: "Ogni squadra deve possedere, o avere la possibilità di possedere, il pallone. Eccezione: se la squadra che riceve il pallone per prima segna un touchdown nel possesso iniziale".

In sostanza, se la squadra che riceve il pallone non segna un touchdown nel suo primo possesso (o se la squadra che calcia non segna un touchdown su un turnover), la partita continua.

Il sistema attuale è in vigore dalla postseason del 2010.

Secondo il database di Stathead, sono state disputate poco più di 160 partite ai supplementari con le regole attuali per la vittoria ai supplementari (compresa la postseason). La squadra che ha ricevuto per prima la palla ha vinto nel 52% dei casi. La squadra che ha battuto il calcio d'inizio ha vinto nel 42% dei casi. Il resto è stato un pareggio, come accade nelle partite della stagione regolare quando nessuno segna durante i 10 minuti di overtime.

Queste regole differiscono da quelle del football universitario, che sono probabilmente più eque di quelle della NFL.

Nel football universitario, ogni squadra - a prescindere da chi vince il lancio della moneta nei tempi supplementari - ha la possibilità di andare in attacco dalla linea delle 25 yard dell'altra squadra nel primo tempo supplementare.

Mentre nella NFL le squadre sperano di vincere il lancio della monetina e di vincere la partita al primo tentativo, nel gioco collegiale la squadra che vince il lancio della monetina di solito decide di andare in difesa per prima, perché saprà se l'altra squadra ha segnato un touchdown, un field goal o non è riuscita a segnare. In base a ciò, la squadra che passa per seconda può scegliere di essere più o meno aggressiva quando passa all'attacco.

Secondo i dati forniti da Rick Wilson, professore della Spears School of Business dell'Oklahoma State, e grazie a una ricerca sui punteggi di Sports Reference, nel periodo 2013-2021 sono state disputate quasi 300 partite ai tempi supplementari tra squadre della Division I Football Bowl Subdivision.

La squadra che ha ricevuto la palla per seconda ha vinto il 49,7% delle volte dal 2013, ovvero circa il 50% delle volte.

Sebbene sia improbabile che la NFL apporti modifiche sulla base di una sola partita, le ruote del movimento potrebbero essere state messe in moto.

Richiesta di cambiamento

Sebbene Allen non abbia espresso immediatamente il proprio disappunto per le regole dei tempi supplementari, non sono mancati i giocatori, passati e presenti, che si sono espressi in sua assenza.

"Grande partita da parte di entrambe le squadre, ma le regole per i tempi supplementari devono essere cambiate! Nessun lancio di moneta dovrebbe avere così tanto potere", ha detto il wide receiver dei Detroit Lions Amon-Ra St.

Anche l'ex tight end dei Carolina Panthers Greg Olsen ha espresso la sua frustrazione per la regola.

"Se state ancora sostenendo che, in una partita come quella, non è nell'interesse di TUTTI che sia Mahomes che Allen ricevano la palla nei tempi supplementari, non so cosa dirvi", ha detto su Twitter.

"In una partita in cui nessuna delle due squadre è riuscita a fermare l'altra alla fine, un letterale lancio di monetine ha determinato il finale".

In effetti, nel 2019, dopo che i Chiefs hanno perso contro i New England Patriots ai tempi supplementari senza nemmeno toccare il pallone, Kelce ha detto la sua: "Sono decisamente favorevole al fatto che [entrambe le squadre ricevano la palla nei tempi supplementari]", ha detto.

Visita CNN.com/sport per altre notizie, articoli e video.

"Trovarsi in quella situazione, non avere alcun controllo, nessuna possibilità di ribattere o di vendicarsi giocando contro un attacco straordinario come quello, è stato un po' uno schifo".

Nei mesi successivi, l'insider della NFL Ian Rapoport ha riferito che i Chiefs hanno presentato una proposta che avrebbe obbligato entrambe le squadre al possesso palla.

Secondo quanto riferito, la proposta non ha ottenuto un sostegno sufficiente ed è stata quindi scartata, ma il futuro avrebbe potuto essere molto diverso se...

Correzione: Questa storia è stata aggiornata con l'anno corretto in cui la regola è stata cambiata.

Harry Enten della CNN ha contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com