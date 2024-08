- La regione sudoccidentale e la Francia mirano a migliorare i loro servizi ferroviari.

I servizi ferroviari regionali transfrontalieri sono destinati a migliorare, in linea con i desideri di Baden-Württemberg e della regione francese confinante, Grand Est. Martedì (10:30 AM), il Ministro dei Trasporti di Baden-Württemberg, Winfried Hermann (Verdi), e il Presidente di Grand Est, Franck Leroy, presenteranno un Regiolis modificato a Strasburgo, città dell'Alsazia, in grado di operare in entrambi i paesi.

Il treno Regiolis è previsto che serva anche le stazioni della Renania-Palatinato e della Saarland. Il treno è stato precedentemente esposto quasi un anno fa a Treviri. È stato progettato per operare sui diversi sistemi di alimentazione ferroviaria di entrambi i paesi e presenta anche un motore diesel.

Il lancio era inizialmente previsto per la fine dell'anno nella Renania-Palatinato. Hermann e Leroy discuteranno se questa tempistica può essere mantenuta.

Solo autobus tra Müllheim e Mulhouse

Le connessioni transfrontaliere tra la Francia e il Baden-Württemberg possono essere frustrante. Secondo la società ferroviaria nazionale francese SNCF, gli autobus saranno l'unico mezzo di trasporto sulla linea tra Müllheim, nel sud del Baden, e Mulhouse, in Alsazia (Mulhouse), fino alla fine dell'anno a causa della mancanza di personale specializzato per far funzionare i treni. I conducenti di treni richiedono una formazione specializzata per far funzionare i treni regionali, ha dichiarato l'SNCF.

Il progetto di riapertura della linea ferroviaria da Friburgo a Colmar, in Alsazia, è stato un tema di discussione su entrambi i lati del Reno per anni. L'inizio esatto di questo progetto importante rimane incerto.

