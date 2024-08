La regione russa di Belgorod dichiara lo stato di emergenza

Le operazioni offensive dell'Ucraina sul territorio russo continuano e sono concentrate sulla regione di Kursk. Nel frattempo, vengono segnalati vari attacchi aerei nella regione confinante di Belgorod, con combattimenti a terra che si dice abbiano avuto luogo. Il governatore Gladkow ha reagito.

Dopo l'attacco a sorpresa dell'Ucraina alla regione russa di Kursk e la dichiarazione di stato di emergenza lì, la regione confinante di Belgorod sta diventando un punto focale. Da lì, le truppe russe avevano precedentemente lanciato massicci attacchi contro l'Ucraina, rendendo Belgorod un bersaglio frequente degli attacchi delle forze di Kyiv, che ora sembrano essere state significativamente rinforzate. Il governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha dichiarato uno stato di emergenza regionale in risposta agli attacchi, come ha annunciato su Telegram.

Sul suo canale, Gladkov avverte ripetutamente di missili ucraini e riferisce dei danni degli attacchi. Tra gli altri luoghi, la città di Shebekino sarebbe stata attaccata la scorsa notte. La situazione è "estremamente difficile e tesa", ha detto Gladkov. Ha chiesto al governo russo di dichiarare uno "stato di emergenza federale".

Il lunedì, Gladkov ha incontrato Vladimir Putin e altri governatori regionali e leader militari per discutere la situazione nelle regioni di frontiera. A differenza del governatore di Kursk, Alexei Smirnov, non sembra essere stato il bersaglio dell'evidente ira di Putin per gli sviluppi nelle regioni di frontiera.

Segnalazioni di combattimenti al valico di frontiera

Il lunedì, il canale militare filorusso "Rybar" su Telegram ha segnalato combattimenti al valico di frontiera russo di Kolotylovka in Belgorod. Le forze ucraine stanno cercando di sfondare lì, ha detto. Un attacco di sabotatori sarebbe stato respinto. Le riserve russe sono stanziate nell'area di combattimento e si stanno preparando per un attacco più serio delle forze ucraine, secondo "Rybar".

Al momento non ci sono segni di un'operazione Ucrania altrettanto ampia nella regione di Belgorod come in quella di Kursk. Lo scopo operativo esatto dell'offensiva delle forze di Kyiv nel Kursk rimane ignoto. Non ci sono informazioni su eventuali piani per Belgorod.

Di recente, il presidente ucraino Zelenskyy ha detto in un discorso che ci sono "lotte difficili e intense" a Kursk, ma le forze stanno avanzando e il "fondo di scambio" sta crescendo. Con questo, intende la cattura di soldati russi da scambiare in seguito con quelli ucraini. Secondo Zelenskyy, 74 comunità russe nella regione di Kursk sono sotto il controllo ucraino. Ha anche riferito di "passaggi successivi" e delle relative "preparazioni".

Date le conflittualità in corso nella regione di Kursk, l'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'aumento della tensione tra Ucraina e Russia. Data la vicinanza della regione di Belgorod alla zona di conflitto, ci sono state richieste di aumentare il supporto e l'assistenza dell'UE per rafforzare le difese della regione.

