La regione meridionale sta subendo un decadimento della vite?

Vigneti, un mix di svago e lavoro, stanno perdendo il loro fascino.

File di verde lussureggiante, interrotte da muri di pietra asciutta, compongono il paesaggio. Una lucertola corre lungo il sentiero. Bietigheim-Bissingen, immersa nell'area metropolitana di Stoccarda, è la casa di Porsche e Wendelin Wiedeking. La città si vanta dei suoi vigneti pittoreschi, un luogo preferito per molti passeggiatori, che offre una vista tranquilla del fiume che scorre.

I vigneti incarnano l'essenza di 'zone ricreative', un titolo che non rende loro giustizia: luoghi che offrono una serenità elusiva che spesso si perde una volta tornati a casa. Per alcuni, non è solo un luogo di svago, ma un posto di lavoro. Queste persone sono vitali per la sopravvivenza del vigneto, poiché senza di loro il vigneto appassisce mattone dopo mattone.

Una di queste persone è Sophie Roth. È un mercoledì mattina, le 7, il sole non è ancora sorto a Bietigheimer Brachberg, ma Roth sta pedalando lungo un sentiero ghiaioso verso i suoi vigneti, accompagnata da un'amica, acqua, snack e un decespugliatore.

Un Sesto in Meno di Vigneti entro il 2030?

Roth, 24 anni, studentessa di agronomia diventata aspirante chef, gestisce un vigneto mentre fa turni notturni in una rinomata ristorante di Stoccarda. Oggi sta 'de-fogliando' le viti: i chicchi di uva hanno bisogno di sole per maturare, quindi la vegetazione circostante deve essere potata - ma non completamente, avverte Roth, altrimenti i chicchi potrebbero scottarsi.

Roth, una giovane donna appassionata di enologia sui pendii, è un'eccezione nel settore. Heinrich Morast, dell'Associazione dei Vignaioli del Württemberg, in un'intervista con ntv.de, descrive la situazione come segue: "A causa del cambiamento strutturale, molti vignaioli vanno in pensione e pochi prendono il loro posto". Si prevede che entro il 2030 potrebbe andare perduto più di un sesto (circa 20 chilometri quadrati) dei vigneti del Württemberg.

In Germania, le aree dei vigneti hanno registrato un lieve aumento secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica. Tuttavia, nel Württemberg, i numeri stanno diminuendo, come mostrano i dati dell'Istituto statale per la viticoltura e la frutticoltura (LVWO). In particolare sui pendii, sempre più aree vengono abbandonate, dice Morast.

La topografia, ciò che rende unico il vigneto, è anche la sua rovina, amplificando le sfide del settore vinicolo: cambiamento demografico e pressione economica. Per molti vignaioli più anziani, lo sforzo fisico di lavorare sui pendii diventa troppo grande. Inoltre, queste aree richiedono più cure e sono difficili da raggiungere con le macchine, con costi più elevati per lo stesso rendimento.

"Ho Solo Sentito di Provarci"

Interessantemente, i vigneti sui pendii erano un tempo una vittoria economica dell'uomo sulla natura: le pendici scoscese, fiancheggiate da valli fluviali, offrivano molta luce ma poco spazio utilizzabile. L'uomo ha domato la montagna costruendo muri di pietra, creando spazi utilizzabili. Come fiumi che l'uomo raddrizza con le dighe per renderli navigabili, ma a una frequenza più alta: alcuni vigneti a Bietigheim-Bissingen hanno fino a 20 muri. Ogni muro rappresenta uno spazio utilizzabile, solitamente non più di uno o tre metri di lunghezza, prima che il muro successivo segua.

Le scale che si snodano attraverso il vigneto, collegando diversi livelli, sono spesso semplici serie di pietre sciolte. Ecco perché Sophie Roth, una volta raggiunti i suoi vigneti, sostituisce le sue scarpe Nike Air consumate con stivali da lavoro. Sarà su terreno instabile per ore, i suoi piedi le faranno male. Alla fine della giornata, avrà i muscoli doloranti per tutte le scale su e giù.

Ha deciso di "provarci" con il vigneto, dice Roth in un'intervista con ntv.de. Per mettere in pratica i suoi studi. "E avere il tuo vino è anche piuttosto figo", aggiunge. Ha trovato il vigneto in affitto attraverso i contatti. Si vede a gestire più terre dopo la formazione, dice Roth, come lavoro secondario.

Tuttavia, Philipp Ritz dell'Istituto statale per la viticoltura e la frutticoltura (LVWO) ritiene che la viticoltura sui pendii sia spesso un hobby, una tradizione familiare o idealismo. Morast è d'accordo: i costi di produzione del vino sono troppo alti, la pressione sui prezzi è troppo alta. Pochi sono disposti a pagare di più per il vino dai pendii. Pertanto, sempre più vigneti stanno diventando incolti.

I Sussidi Aiutano i Muri nei Vigneti

Se un vigneto crolla e diventa incolto, se nessuno cura le viti, le pota o ripara i muri, influisce anche sui vigneti vicini. Parassiti e malattie possono diffondersi più facilmente, influenzando le aree vicine. L'habitat per animali come le lucertole si restringe, ponendo un problema serio per il vigneto.

Per questo motivo, il Baden-Württemberg, lo stato in cui si trova Bietigheim-Bissingen, fornisce sussidi per il lavoro manuale nei vigneti - 3.000 euro per ettaro e anno. Bietigheim-Bissingen offre aiuti finanziari alle persone che riparano i muri nei vigneti o liberano le aree incolte - circa 50.000 euro all'anno, secondo le loro stesse dichiarazioni.

Roth è d'accordo con questo. L'associazione dei vignaioli preferisce un'esenzione dal salario minimo, preferendo che i clienti paghino prezzi ragionevoli per il vino prodotto sui pendii tedeschi alla cassa. Ritz sostiene che i sussidi ritardano solo il necessario cambiamento strutturale, che è altrettanto importante per le viti esistenti. Specialmente nelle regioni con una grande quantità di impianti Trollinger sui pendii, questa varietà sta perdendo il suo fascino, con sempre meno richiesta per essa, come fa notare Ritz, "Non hai maiReally reacted to that".

Cosa riserva il vigneto? Potrebbe trasformarsi in un frutteto in alcune aree, offrire un rifugio più sicuro agli animali e alle piante. Se le estati diventano più severe e gli inverni più miti, potrebbe anche evolversi in un oliveto. Nel Baden-Württemberg, si discute di coprire le pendici inutilizzate con pannelli solari. Tuttavia, questo è complesso, poiché i vigneti sono spesso designati come paesaggi protetti.

Sono le 13:00, sul Bietigheimer Brachberg, dove il sole tortura senza pietà il vigneto di Sophie Roth, le viti spoglie e i grappoli esposti. La ripida pendice è stata falciata, con carote selvatiche, camomilla e aglio selvatico ora distesi tra le viti. Mentre i cespugli di lavanda ai lati sono risparmiati, piccole palline nere si attaccano ai calzini verde muschio di Roth, suscitando un sorriso soddisfatto sul suo viso sudato.

Sulla via del ritorno, Roth e il suo compagno si fermano improvvisamente. Ai bordi della strada, un cartello laminato recita: "Vigneto in vendita". Prezzo: Trattabile. Si scambiano un'occhiata e proseguono per ora, ma se Roth decidesse mai di produrre più vino in futuro, lo spazio non sarà più un problema.

