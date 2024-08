- La regione meridionale sostiene l'espulsione accelerata

Procedure di Rimozione Rigorose per Richiedenti Asilo Rifiutati, Dice il Leader della Baviera

Markus Söder, Ministro-Presidente della Baviera (CSU), ha sostenuto misure di espulsione rafforzate in risposta a un recente incidente a Solingen. "Un richiedente asilo senza un legittimo diritto di asilo deve lasciare il paese", ha dichiarato Söder durante la sua apparizione su "Fatti la tua domanda", una piattaforma online di ARD dove i cittadini possono porre domande ai politici. La discussione è stata trasmessa attraverso i canali social di ARD. Più tardi nella giornata, un'intervista serale di ARD con Söder andrà in onda sul programma "Rapporto da Berlino".

Maggiore Sicurezza attraverso il Potenziamento del Sorveglianza

Söder ha sottolineato la necessità di detenere e espellere rapidamente i criminali, in particolare verso la Siria e l'Afghanistan. "La realtà è semplice: dobbiamo essere più decisi", ha detto Söder. "Dobbiamo fornire alla polizia strumenti aggiuntivi per condurre perquisizioni", ha detto il leader della CSU. Ha anche sostenuto l'idea di controlli casuali. "Ciò porterebbe a una maggiore sicurezza".

Söder ha valutato la politica migratoria dell'Unione nel 2015 come il più grande errore del mandato della Cancelliera Angela Merkel (CDU). Da allora sono stati fatti notevoli progressi e aggiustamenti. Tuttavia, la coalizione di governo, in particolare i Verdi, ha ora aperto nuove possibilità. "Siamo un paese con la volontà di aiutare, ma l'immigrazione che ci beneficia è cruciale", ha detto Söder.

Scholz: Un 'Cancelliere Triste'

Söder dubita che il governo federale apporterà cambiamenti nella politica migratoria. Olaf Scholz, Cancelliere tedesco (SPD), non è in grado di ottenere una maggioranza all'interno del suo gabinetto. "In sostanza, Olaf Scholz - se mi permettono il termine - è già un cancelliere deludente", ha detto Söder. Ha suggerito: "La cosa più semplice sarebbe che Olaf Scholz ci cedesse la responsabilità; quindi la soluzione arriverebbe prima".

