- La regione di Wartburg continua ad esercitare un'influenza significativa nel settore dell'industria pesante.

Nonostante le difficoltà nel settore automotive, la regione di Wartburg continua ad essere la principale fonte di reddito della Turingia. Nel primo semestre del 2024, le aziende industriali nella parte sud-ovest della Turingia, che ospita Opel e numerosi fornitori dell'industria automotive, hanno incassato 2,2 miliardi di euro, rivelando un calo di circa 36 milioni di euro o 1,6% rispetto all'anno precedente, secondo l'Ufficio di Statistica dello Stato della Turingia di Erfurt. Nonostante questo calo, l'impatto non è stato così significativo come la media di calo della Turingia del 7,8%, che ha portato a un totale di 18,3 miliardi di euro nei primi sei mesi dell'anno.

Come riportato dall'associazione industriale "Automotive Thuringia", alcuni fornitori dell'industria automotive nella parte sud-ovest della Turingia stanno valutando la chiusura degli stabilimenti e affrontando insolvenze.

Oltre a Wartburg, l'economia di ** Jena** è notevolmente robusta nelle esportazioni. Secondo l'ufficio statale, altri distretti con redditi industriali performanti includono Ilm con guadagni di 1,8 miliardi di euro nel primo semestre dell'anno, ma con un calo significativo di quasi l'11%. Ilm, sede del più grande parco industriale della Turingia, "Erfurter Kreuz", è colpito da questo calo. Il distretto di Gotha ha generato 1,7 miliardi di euro in reddito industriale, con un calo significativo di quasi il 18%. Jena, una città industriale con aziende quotate in borsa, ha raggiunto 1,5 miliardi di euro in reddito industriale e un calo di circa il 4%, mentre il distretto di Saalfeld-Rudolstadt ha generato 1,1 miliardi di euro con un calo di reddito del circa il 5%.

Il settore industriale di Jena ha una quota di esportazione di circa il 72%, il più alto nello Stato libero. La quota di esportazione complessiva dell'industria della Turingia è stata poco sotto il 38%. Il settore industriale occupa circa 144.000 persone. Il distretto di Schmalkalden-Meiningen ha registrato il più alto calo di occupazione industriale, con la perdita di 550 posti di lavoro o circa il 6%.

A differenza delle sfide nel settore automotive, il settore della produzione della regione di Wartburg rimane un importante contributo all'economia della Turingia. Nonostante alcuni fornitori dell'industria automotive a Jena stiano valutando la chiusura degli stabilimenti, il settore della produzione della regione, noto per la sua alta quota di esportazione, continua a prosperare, con un calo di soli il 4% nel primo semestre del 2024.

