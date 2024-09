La regione della Ruhr sta subendo una trasformazione.

Le difficoltà sono molte nell'area della Ruhr, ma Christian Lüdtke scorge delle possibilità. In qualità di CEO di Bryck, il polo dell'innovazione, vuole trasformare questa storica regione industriale in un hub per le nuove imprese. Condivide la sua visione nel podcast "So techt Deutschland".

Attualmente aleggia un senso di negatività intorno alla regione della Ruhr: intoppi infrastrutturali durante grandi eventi sportivi, dibattiti sul futuro dell'industria siderurgica e persistenti difficoltà economiche. In mezzo a queste difficoltà, Christian Lüdtke, cofondatore e co-CEO di Bryck, vede delle opportunità per un nuovo inizio.

Cresciuto nella regione della Ruhr, Lüdtke ha assistito alla sua trasformazione in prima persona. "I miei nonni erano minatori, lavoravano sottoterra. Mio padre ha completato un apprendistato nella raffineria e ha lavorato per oltre vent'anni alla Krupp a Duisburg-Rheinhausen", ricorda. La chiusura della pianta della Krupp alla fine degli anni '80 ha lasciato in lui un'impressione duratura: "È stato un momento che mi ha segnato, perché qualcosa è veramente finito e non sarebbe più tornato".

Invece di indugiare sul passato, Lüdtke immagina un futuro brillante. Con Bryck, vuole promuovere startup innovative nella zona e ridare alla regione della Ruhr il suo antico splendore. "Le crisi portano sempre un aumento dell'attività delle startup", sottolinea, identificando il potenziale per idee e modelli di business innovativi al momento presente. Bryck collabora strettamente con le università e le aziende consolidate per portare le scoperte della ricerca al livello di mercato. "Il nostro obiettivo è fornire servizi di prim'ordine e attrarre startup di primo livello", spiega Lüdtke, facendo riferimento all'ecosistema delle startup fiorente intorno all'Università Tecnica di Monaco come ispirazione.

Nonostante le sfide, Lüdtke rimane ottimista. "L'imprenditorialità nella regione della Ruhr non è mai stata così fiorente come in altre regioni della Germania". Per coltivare questa mentalità positiva, egli ritiene che "dobbiamo riaccendere quello spirito". La burocrazia e gli altri ostacoli non dovrebbero essere usati come giustificazioni.

Christian Lüdtke ha parlato con Frauke Holzmeier e Andreas Laukat. L'intera conversazione può essere ascoltata nel podcast "So techt Deutschland".

