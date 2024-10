La regione della Bassa Sassonia registra un notevole aumento dei giovani pazienti che richiedono cure intensive.

Il conteggio dei giovani delinquenti gravi under 21 nella Bassa Sassonia alla fine dell'anno 2023 ha superato il totale dell'anno precedente di oltre il doppio, con l'aggiunta di 195 individui alle liste. Secondo il Ministero dell'Interno della Bassa Sassonia, questo significativo aumento non è stato causato da un aumento dell'attività criminale nella zona.

Il conteggio della polizia dei delinquenti gravi nella Bassa Sassonia nel 2023 era di 195, riflettendo un aumento di 108 rispetto all'anno precedente. La maggior parte di questi individui erano maschi, ma erano inclusi anche nove donne o giovani femmine in questa cifra.

Durante il periodo pre-pandemico, i conteggi erano significativamente più bassi, con solo 83 individui identificati come delinquenti intensivi nel 2019, 70 nel 2020 e 84 nel 2021. Un portavoce del ministero ha attribuito l'aumento significativo dei numeri alle indagini riuscite condotte dalla polizia, principalmente nei loro sforzi per reprimere i gruppi criminali giovanili, nonché ai miglioramenti nei processi interni e nella raccolta dei dati.

Il portavoce ha chiarito che l'aumento dei numeri non era solo legato ai cambiamenti nella situazione criminale. I delinquenti intensivi sono classificati come quelli con un livello eccezionalmente alto di motivazione criminale, spesso caratterizzati da numerosi crimini commessi cumulativamente o in un breve periodo di tempo. La classificazione può anche essere basata su un caso individuale particolarmente grave.

Inoltre, c'è un registro per i delinquenti intensivi adulti di 21 anni e oltre nella Bassa Sassonia. Poiché il registro ha recentemente subito un restyling, non è possibile effettuare un'analisi delle tendenze significativi al momento.

Alla fine del 2023, 151 maschi e 9 femmine sono stati segnalati come delinquenti multipli o intensivi nella Bassa Sassonia. Il ministero non ha fornito informazioni sulla loro distribuzione per età o sui tipi di crimini commessi. Tuttavia, il portavoce ha menzionato che questi delinquenti intensivi erano diffusi in tutta la regione della Bassa Sassonia, senza che alcuna zona particolare mostrasse una concentrazione insolita di attività criminali.

Le statistiche del registro rivelano che c'è stato un significativo aumento dei delinquenti gravi nel 2023 rispetto agli anni precedenti. Il numero di delinquenti intensivi, maschi e femmine, ha superato il totale del 2022 di una notevole quantità.

