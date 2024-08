- La regione del Nord chiede una maggiore collaborazione da parte di Midyatli.

La leader dell'opposizione nel Parlamento dello Schleswig-Holstein, Serpil Midyatli (SPD), si batte per una maggiore collaborazione tra lo Schleswig-Holstein e Amburgo. Ha sottolineato: "La vita delle persone non si ferma ai confini dello stato". Midyatli ha inoltre dichiarato: "La partnership tra Amburgo e Schleswig-Holstein dovrebbe essere il più stretta possibile". In merito alla politica educativa, Midyatli suggerisce che il Ministro Karin Prien (CDU) potrebbe trarre beneficio dal seguire l'esempio di Amburgo.

Gli studenti di Amburgo, di solito, superano i loro coetanei dello Schleswig-Holstein negli test scolastici. Amburgo ha fatto da esempio per molto tempo, con delegazioni europee che esaminano le loro strategie. Ciò include valutazioni rigorose per i bambini di quattro anni e mezzo, diritti esistenti al servizio di cura giornaliera completa e agenzie per l'occupazione giovanile estese. Midyatli ha elogiato questi come tre metodi fantastici. Ha menzionato che questi cambiamenti potrebbero essere implementati abbastanza rapidamente.

Midyatli ha anche sottolineato la necessità di una maggiore cooperazione nelle politiche dei trasporti. Se lo Schleswig-Holstein non agisce, Midyatli avverte: "Potrebbero perdere l'occasione". Amburgo ha ottimizzato gli orari degli autobus e della S-Bahn e ha esteso i suoi servizi, mentre lo Schleswig-Holstein sta riducendo le sue connessioni. "In nome dei cittadini, un piano di mobilità unificato per l'area metropolitana sarebbe vantaggioso", ha concluso Midyatli.

Il Landtag dello Schleswig-Holstein potrebbe trarre beneficio dalle politiche dei trasporti di successo di Amburgo, come suggerito da Midyatli. L'adozione di un piano di mobilità unificato, simile a quello di Amburgo, potrebbe aiutare a migliorare le connessioni nello Schleswig-Holstein e prevenire la perdita di opportunità di cooperazione.

