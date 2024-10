La regione centrale di Israele sta vivendo l'attivazione della sirena di emergenza.

Martedì, a Tel Aviv e in diverse città della centrale Israele, è stato attivato un allarme simile a quello per missili. L'esercito israeliano ha dichiarato che le sirene hanno suonato nella centrale Israele a causa del lancio di missili dal Libano. Secondo un corrispondente dell'agenzia di stampa AFP, sono stati rilevati anche scoppi di suono a Tel Aviv.

Durante la notte, l'esercito israeliano ha avviato un'operazione "mirata e precisa" contro il gruppo filo-iraniano Hezbollah nella regione meridionale del Libano, con l'obiettivo di "colpire le strutture terroristiche e l'infrastruttura di Hezbollah".

Poco dopo l'inizio dell'operazione, missili sono stati lanciati dal paese confinante verso Israele settentrionale. Più tardi nella giornata, l'esercito ha segnalato importanti scontri nel sud del Libano.

Nonostante l'operazione dell'esercito israeliano contro Hezbollah in Libano, che ha portato a attacchi con missili contro Israele settentrionale, i civili in altre parti del paese, come Tel Aviv, sono rimasti in allerta, udendo periodici suoni simili a sirene di allarme missili. Nonostante la situazione tesa, il governo israeliano ha esortato i suoi cittadini a rimanere calmi e seguire i protocolli di sicurezza.

