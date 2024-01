La reginetta di bellezza filippina vince un importante concorso transgender

L'imprenditrice 27enne, originaria della provincia di Cebu nelle Filippine, ha vinto la corona durante una finale televisiva nella città thailandese di Pattaya sabato scorso.

Lanciato nel 2004, Miss International Queen è aperto alle donne transgender a cui è stato assegnato un maschio alla nascita. L'evento, che di solito si tiene ogni anno, è stato cancellato nel 2021 a causa della pandemia di Covid-19. L'evento di quest'anno è stato organizzato in concomitanza con il mese del Pride e ha avuto come tema "Pride Together".

Ravena era tra le 23 concorrenti che hanno partecipato al concorso, mentre la colombiana Jasmine Jimenez e la francese Aëla Chanel si sono classificate rispettivamente seconda e terza. È la terza filippina a vincere il titolo, secondo l'affiliata della CNN CNN Philippines.

La finale di sabato, trasmessa in diretta dalla televisione tailandese, ha visto le concorrenti salire sul palco in abito da sera e nei costumi nazionali dei rispettivi Paesi. In un segmento di domande e risposte, Ravena ha detto che l'obiettivo di essere una reginetta di bellezza transgender è "ispirare altre persone".

"Penso sempre che il bene più bello dell'essere umano e dell'essere una donna trans non sia solo una testa piena di conoscenze, ma anche un cuore pieno di amore e di rispetto, un orecchio pronto ad ascoltare e mani disposte ad aiutare gli altri", ha detto sul palco.

In un video pubblicato dagli organizzatori del concorso prima dello spettacolo, Ravena ha detto che la sua transizione di genere non è stata "facile".

"L'accettazione in casa mia è il miglior regalo che ho ricevuto durante il mio viaggio trans", ha detto Ravena, che ha poi dedicato la vittoria a sua madre.

"La comunità trans ha ancora tanta strada da fare nella lotta per l'uguaglianza", ha aggiunto Ravena nel video. "E per avere questo momento per parlare, voglio davvero sfruttare questa opportunità e fare la differenza il più possibile".

Ravena ha ricevuto 450.000 baht thailandesi (12.700 dollari) in premio, oltre a regali da parte di vari sponsor.

Fonte: edition.cnn.com