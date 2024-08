- La regina del cinema indie americano, Gena Rowlands, è morta.

Gena Rowlands, nota per i suoi capelli biondi, gli occhi azzurri gelidi e il sorriso affascinante, è stata acclamata come la regina del cinema indipendente americano. Il regista John Cassavetes, scomparso nel 1989, una volta ha esclamato: "Gena è sottile, delicata, è un miracolo. È diretta e inflessibile. Può fare qualsiasi cosa". La coppia, sposata per oltre tre decenni, con Cassavetes scopritore e più grande fan di Rowlands, ha collaborato in film di successo come "Una donna sotto l'influenza" (1974) e "Gloria" (1980), rendendo Rowlands una stella vincitrice di premi e nominata all'Oscar. Ora, alla età di 94 anni, Rowlands è scomparsa.

L'agenzia di talenti WME, che rappresenta il figlio di Rowlands, Nick Cassavetes, ha confermato la sua morte all'Agenzia tedesca di stampa. È morta il 29 febbraio a Indian Wells, in California, come riportato dai media statunitensi.

Il regista Nick Cassavetes (65) ha annunciato in giugno che sua madre aveva sofferto di Alzheimer per diversi anni. Ha scritturato Rowlands nel ruolo di Allie, un'anziana donna che lotta contro la malattia, nel dramma romantico del 2004 "The Notebook". Nonostante la sfida, le performance di Rowlands nominate all'Oscar in film come "Una donna sotto l'influenza" e "Gloria" continuano ad essere celebrate, con l'Accademia del cinema che le ha assegnato un Oscar onorario per il suo contributo alla carriera nel 2015.

L'attrice, sposata con l'imprenditore Robert Forrest dal 2012, ha continuato a lavorare fino alla sua età avanzata. "Sono molto felice di essere arrivata fin qui", ha detto al "Huffington Post" a 84 anni. "Dirlo ad alta voce, sembra molto vecchio. E lo è. Ma si può ancora divertirsi molto".

La famiglia di Rowlands è profondamente radicata nell'industria cinematografica. Sua madre, Lady Rowlands, era anche un'attrice, e entrambi i genitori hanno sostenuto la sua carriera. Tutti e tre i figli di Rowlands e Cassavetes - Nick, Alexandra e Zoe - hanno seguito i loro genitori nel mondo del cinema.

"Adoro recitare perché puoi vivere cento vite", ha detto Rowlands al "Los Angeles Times" nel 2014. "Non devi passare tutta la tua vita solo con te stesso". I suoi ruoli sono sempre stati complessi - dalla prostituta in "Faces" (1968), primo successo di Cassavetes, alla solitaria lavoratrice del museo Minerva in "Minnie e Moskowitz" (1971), alla professoressa di filosofia per Woody Allen in "Un'altra donna" (1988), o all'agente hollywoodiana per Jim Jarmusch in "Night on Earth" (1991).

Inizialmente, Rowlands pensava di più al teatro che al cinema, ma quando Cassavetes si interessò al cinema indipendente, tutto cambiò. Si sono incontrati a scuola di recitazione a New York e fu amore a prima vista. Si sono sposati nel 1954. La coppia ha lottato per finanziare i loro film, spesso attraversando gli Stati Uniti da costa a costa con gli amici per interessare i proprietari di cinema e il pubblico ai loro progetti.

"Il cinema era la nostra vita. Erano anni selvaggi, intensi. I migliori della mia vita". La morte di Cassavetes nel 1989, all'età di 59 anni, ha lasciato Rowlands devastata. Si è sentita come uno zombie e ci sono voluti quasi due anni prima che potesse recitare di nuovo. Guardando indietro, non ha rimpianti. "Ho avuto una fortuna incredibile. Davvero".

