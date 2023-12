La regina danese Margrethe annuncia che abdicherà dopo 52 anni di trono

La Regina Margrethe passerà il trono al figlio, il Principe Ereditario Frederik, ha dichiarato nel suo tradizionale discorso di Capodanno trasmesso dalla televisione danese.

Ha citato un intervento chirurgico alla schiena nel febbraio 2023 per riflettere sul futuro e ha deciso che "è il momento giusto" per passare la responsabilità alla prossima generazione.

"Tra due settimane sarò regina di Danimarca per 52 anni. Una tale quantità lascia il segno su chiunque - anche su di me! Il tempo si fa sentire e il numero di "malanni" aumenta. Non si può fare tutto quello che si è fatto in passato", ha dichiarato nel suo intervento.

Fonte: edition.cnn.com