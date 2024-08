La recente foto di Frankfort è collegata a una presunta lite familiare.

Dopo la tragica sparatoria in cui è rimasto ucciso un 27enne alla Stazione Centrale di Francoforte, gli investigatori stanno valutando diverse possibili motivazioni. Le prime indagini suggeriscono una disputa familiare, ma l'ufficio del procuratore tedesco mette in guardia contro la diffusione di informazioni errate.

Di recente, i media turchi hanno riportato dettagli sull'incidente, ma le autorità tedesche non hanno ancora confermato specifiche sulla presunta faida familiare in Turchia. Nella serata di martedì, l'uomo è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco su una piattaforma centrale della stazione della città principale dell'Assia. Un 54enne è stato arrestato come principale sospetto.

Entrambi il sospetto e la vittima sono stati identificati come cittadini turchi. Dal fatto, diversi media hanno divulgato dettagli personali di entrambi, ma alcune informazioni si sono rivelate inaccurate, come ha fatto notare l'ufficio del procuratore.

I media tedeschi si basano sui resoconti della faida dettagliati in diverse fonti turche. Secondo questi resoconti, il 27enne, ucciso a Francoforte questa settimana, avrebbe ucciso lo zio adulto del suo assassino ad Antalya tre mesi fa con dodici colpi. Si dice che l'uomo sia fuggito in Germania dopo l'incidente, incolpando l'uomo per l'omicidio del fratello a Şanlıurfa, nell'est della Turchia nel 2016.

Non è ancora chiaro quali dubbi abbiano gli investigatori tedeschi sui dettagli riportati, compresi i nomi e la sequenza dei crimini. Le autorità hanno confermato che i video diffusi online corrispondono a quelli in loro possesso.

Secondo le indagini, il 54enne si è avvicinato alla vittima alle spalle e ha sparato diversi colpi. Il 27enne, in piedi sulla piattaforma, ha riportato ferite mortali ed è morto sul posto. Il sospetto avrebbe poi gettato l'arma e fuggito, ma è stato arrestato senza incidenti dai poliziotti federali few metri di distanza. L'arma è stata recuperata e confiscata, ed è attualmente sotto custodia.

