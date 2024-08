- La recente espansione delle forze dell'opposizione

La controversia sull'allontanamento della Segretaria di Stato per l'Economia Lamia Messari-Becker (indipendente) dal governo dello Stato del Reno ha spinto l'opposizione a valutare un'inchiesta parlamentare o un'azione legale. Il deputato dell'AfD Heiko Scholz ha menzionato le critiche rivolte al Ministro dell'Istruzione Armin Schwarz (CDU) nella Commissione per gli Affari Culturali, "Stiamo valutando l'avvio di un'indagine parlamentare".

Il deputato dei Verdi Sascha Meier ha commentato dopo la sessione a Wiesbaden, riguardo a questa dichiarazione, che la sua fazione dell'opposizione avrebbe indagato su tutte le vie parlamentari e legali per ottenere ulteriori informazioni dal governo dello Stato, inclusa la possibilità di un'azione legale davanti alla Corte dello Stato del Reno.

"Scandali" nella vita privata?

I Verdi avevano chiesto al Ministro dell'Istruzione Schwarz nella Commissione per gli Affari Culturali se la scuola di uno dei figli della Segretaria di Stato per l'Economia Messari-Becker avesse potuto contribuire al suo licenziamento. Il suo superiore, il Ministro dell'Economia Kaweh Mansoori (SPD), aveva dichiarato in luglio di licenziare la scienziata indipendente Messari-Becker a causa di "scandali" nella sua vita privata.

Secondo i resoconti dei media, egli ha affermato che ella aveva esercitato un'influenza indebita per ottenere un voto migliore in una riunione genitori-insegnanti alla scuola del suo figlio utilizzando la sua posizione di Segretaria di Stato. Il Vicepresidente non ha commentato pubblicamente o fornito prove. Messari-Becker ha respinto le "accuse di condotta personale" come completamente infondate.

"Irrilevante ai fini del diritto scolastico"

Il Ministro dell'Istruzione Schwarz ha dichiarato che il suo dipartimento aveva ricevuto un "rapporto di fatto" da un preside di scuola. La lettera è stata esaminata e classificata come "irrilevante ai fini del diritto scolastico". È stata inoltrata alla Cancelleria di Stato poiché "un alto funzionario politico del governo dello Stato era coinvolto". Schwarz ha aggiunto che, a causa dei diritti personali degli interessati, non poteva discutere il contenuto del rapporto. Solo coloro che erano coinvolti potevano esercitare il loro "diritto di accesso ai file".

Il deputato dei Verdi Meier ha accusato il Ministro Schwarz di trascurare il parlamento: non aveva fornito risposte adeguate o addirittura non aveva risposto. "Ci spinge verso una crisi dello Stato, poiché il diritto di fare domande e ricevere informazioni è fondamentale per la funzione di controllo del parlamento dello Stato", ha aggiunto Meier. Per il Ministro dell'Economia Mansoori, una "materia irrilevante" ai fini del diritto scolastico era solo un pretesto per licenziare la sua "indesiderata" Segretaria di Stato, Messari-Becker, professoressa di costruzione sostenibile.

La deputata dell'SPD Nina Heidt-Sommer ha sottolineato che il Ministro della Cultura non poteva commentare una decisione personale del Ministro dell'Economia. Sembra che l'opposizione stia cercando di capitalizzare politicamente su una questione di personale.

