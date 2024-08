- La recente associazione di Mick Schumacher si chiama "Audi".

L'ultima possibilità di Mick Schumacher è con Audi. La squadra francese di F1 Alpine ha confermato l'australiano Jack Doohan come secondo pilota per il 2025, dealing un colpo significativo alle speranze del giovane tedesco di assicurarsi un posto fisso.

La connessione tra Schumacher e Doohan aggiunge un tocco intrigante a questa storia. Con il figlio di Michael Schumacher ora con una sola plausibile possibilità di tornare a un ruolo a tempo pieno nel massimo campionato di motorsport: Audi, che ha assunto il controllo di Sauber, le posta in gioco non potrebbero essere più alte.

Dinastie della Velocità

"Doohan sarà il primo pilota a passare dall'Accademia Alpine a un posto di guida all'interno della squadra, che è un risultato soddisfacente per la squadra e il suo programma di sviluppo dei giovani", ha dichiarato il nuovo team principal di Alpine Oliver Oakes ai margini del primo Gran Premio dopo la pausa estiva nei Paesi Bassi. Doohan, figlio della leggenda di MotoGP Mick Doohan, aveva in precedenza ricoperto il ruolo di pilota di riserva di Alpine. Prenderà il posto di Esteban Ocon (Haas) e affiancherà Pierre Gasly.

Si tratta di un significativo passo indietro per Mick Schumacher. Dopo due anni come pilota regolare a Haas, ha dovuto cedere il posto a Nico Hülkenberg alla fine del 2022. Da allora, è stato un pilota di riserva Mercedes e ha anche partecipato al programma di endurance di Alpine durante la stagione in corso. Alpine era considerata una piattaforma ideale per il ritorno di Schumacher.

Prima della pausa estiva, la direzione di Alpine ha avuto l'opportunità di valutare Schumacher e Doohan, che hanno una relazione amichevole, durante un test congiunto. Bruno Famin ha elogiato le prestazioni di entrambi i piloti. Tuttavia, Famin non è più il team principal di Alpine e Flavio Briatore, ex capo di Michael Schumacher alla Renault, è ora il consigliere della squadra. Briatore assiste anche Jack Doohan nel tempo libero.

Cosa rimane per Mick Schumacher? Ci sono ancora tre posti a tempo pieno disponibili per il 2025. La squadra junior di Red Bull, AlphaTauri, è probabile che assegni il secondo posto accanto a Yuki Tsunoda a Daniel Ricciardo o Liam Lawson. Alla Mercedes, la promozione del giovane pilota Kimi Antonelli al fianco di George Russell è considerata imminente dopo il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari.

Ciò lascia Sauber, ora sotto il controllo di Audi e destinata a competere come squadra ufficiale dal 2026. Nico Hülkenberg ha già assicurato il primo posto a tempo pieno per il 2025. Le speculazioni sul sensazionale ritorno di Sebastian Vettel sono vive, ma i piloti attuali di Sauber Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, oltre a Mick Schumacher, sono seri contendenti.

Il capo di Audi ha una storia con la famiglia Schumacher

Il capo di Audi, Mattia Binotto, ha una conoscenza pregressa con la famiglia Schumacher. Lo svizzero-italiano, che è stato l'ingegnere dei motori di Michael Schumacher alla Ferrari, è stato anche il team principal della Scuderia quando Mick Schumacher ha fatto parte dell'accademia junior di Ferrari all'inizio del 2019. Mick ha lasciato il programma junior di Ferrari alla fine del 2022, poco prima che Binotto lasciasse la squadra italiana.

Binotto è stato la forza trainante di Audi dal primo agosto, ma non ha ancora reso pubblici i suoi piani per i piloti. La possibilità di un secondo pilota tedesco ad Audi è puramente speculativa, ma non necessaria.

Interessantemente, è stato Michael Schumacher a introdurre Jack Doohan al go-karting. Michael Schumacher e Mick Doohan sono stati amici per anni, e Michael Schumacher è anche un'importante fonte di ispirazione per Jack Doohan.

"Era già un amico di famiglia sin da quando ero piccolo. Michael ci avrebbe fatto visita in Australia e sarebbe rimasto da noi. A un certo punto, hanno vissuto a Monaco porta a porta", ha condiviso Jack Doohan. Michael Schumacher ha addirittura regalato loro il loro primo go-kart quando avevano tre anni. "È una persona che ammiro enormemente", ha riconosciuto Doohan, il nuovo pilota regolare di Alpine.

Alla luce della storia di Binotto con la famiglia Schumacher, Mick potrebbe ancora vedere un'opportunità con Audi, poiché il nuovo capo di F1 ha lavorato con suo padre alla Ferrari.

Tuttavia, la decisione di Audi di promuovere Jack Doohan come secondo pilota per il 2025 potrebbe potenzialmente ostacolare le possibilità di Mick Schumacher di tornare a un ruolo a tempo pieno nel massimo campionato di motorsport, data la forte connessione di Doohan con la famiglia Schumacher, avendo ricevuto l'introduzione al go-karting da Mick's padre e considerandolo una importante fonte di ispirazione.

