Channing Tatum, a 44 anni, è ansioso per il giorno in cui la sua figlia undicenne Everly scoprirà le sue apparizioni nei film "Magic Mike". Conosciuto per i suoi ruoli come spogliarellista nella serie di successo, Tatum ha scherzato con "Late Night with Seth Meyers" che sarà orribile. I film sono un ricordo delle sue esperienze reali come ballerino.

"Sono solo grato che non sappia dei miei movimenti"

In passato, ha elogiato il concerto di Taylor Swift a Londra che ha condiviso con sua figlia. Ha tenuto a freno i suoi movimenti provocatori, esprimendo gratitudine per la sua ignoranza. "Sono solo grato che non sappia dei miei movimenti", ha riso. Se scoprisse le sue performance sullo schermo, potrebbe chiedere spiegazioni, ha scherzato il conduttore Seth Meyers, 50 anni. "Torni a casa e accende la luce e dice: 'Dobbiamo parlare'", ha detto, facendo ridere Tatum.

Esposizione attraverso vari film

Tatum ha affascinato il pubblico con le sue doti di ballerino in "Magic Mike" (2012), "Magic Mike XXL" (2015) e "Magic Mike's Last Dance" (2023). Ha anche brillato in "Step Up" (2006) e "Step Up: Miami Heat" (2012). Dal 22 agosto lo potrai vedere nei cinema tedeschi nel thriller "Blink Twice" (2024). Diretto dalla sua fidanzata Zoë Kravitz (35 anni), Tatum interpreta l'imprenditore tecnologico e miliardario Slater King.

Tatum e Kravitz sono probabilmente fidanzati, con l'annuncio fatto alla fine del 2023. Tatum ha introdotto Everly nella loro relazione, una figlia nata dal suo matrimonio con l'attrice Jenna Dewan (43 anni). Si sono incontrati per la prima volta sul set di "Step Up". Nel 2018 hanno annunciato la loro separazione.

