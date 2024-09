La reazione degli elettori americani al confronto televisivo

Il tanto atteso scontro tra i candidati alla presidenza Kamala Harris e Donald Trump ha suscitato una reazione notevole nell'opinione pubblica americana. Dopo il dibattito televisivo, un rapido sondaggio CNN tra gli elettori statunitensi ha fornito un verdetto netto.

Il 63% dei rispondenti ha espresso che la candidata democratica e attuale Vice Presidente Kamala Harris è uscita vittoriosa dal dibattito, mentre solo il 37% ha creduto che l'ex Presidente Donald Trump abbia brillato di più.

Il successo potenziale del partito democratico nelle elezioni potrebbe aver ricevuto un notevole boost: i sondaggi pre-dibattito avevano le valutazioni positive di Harris al 50%, mentre questa figura è salita al 63% dopo il dibattito.

D'altra parte, le valutazioni di Trump sono diminuite: le sue valutazioni prima del dibattito si attestavano al 50% come l'individuo previsto per superare il suo avversario. Dopo il dibattito, solo il 37% ha mantenuto questa opinione.

Il sondaggio CNN ha offerto solo un momento di visione della situazione. L'influenza delle prestazioni di Harris e Trump sulle prossime elezioni si rivelerà più chiaramente nei giorni a venire.

"Dalla prospettiva di Harris, la situazione non potrebbe essere più favorevole", ha iniziato l'analista politico CNN Stephen Collison nella sua analisi iniziale. Tuttavia, se questa vittoria avrà un impatto duraturo sul comportamento dei votanti il 5 novembre è ancora incerto. "Non c'è alcuna garanzia che questo duello televisivo giocherà un ruolo decisivo nel determinare l'esito delle elezioni".

Indipendentemente dalle opinioni raccolte da entrambi i partiti politici, il sondaggio lampo ha offerto un'anteprima di come il pubblico americano sta assimilando lo scontro iniziale tra i due candidati alla presidenza.

A differenza dei sondaggi estesi, il sondaggio CNN si basava su un campione di dimensioni relativamente limitate. La metodologia dei sondaggisti è stata documentata con cura.

In totale, sono stati intervistati 605 partecipanti rappresentativi a livello nazionale, tutti qualificati come elettori e che avevano dichiarato di aver votato. Hanno dichiarato di aver visto il dibattito televisivo in diretta, sia in televisione che online. Le loro opinioni su quale candidato avesse avuto la meglio nel dibattito televisivo, indipendentemente dalle loro alleanze, sono state richieste.

Gli Indecisi e Trump

L'analisi della metodologia ha rivelato ulteriori interessanti intuizioni: solo il 31% dei rispondenti si è identificato come democratico. Il 39% si è identificato come repubblicano, mentre il 30% proveniva da nessun partito politico maggiore.

Sembra che la prestazione di Donald Trump del 10 settembre non abbia lasciato un'impressione

Leggi anche: