- La realizzazione dell'ambizione di Julia Prestia di acquistare un hotel rurale nel paesaggio pittoresco dell'Italia

Ogni volta che insegui qualcosa, alla fine la troverai, indipendentemente dal tempo che ci vorrà. Sono fermamente convinta di questo. Imbattermi nella nostra cantina nell'incantevole regione dell'Emilia-Romagna quasi sembrava destino. Credo che fosse destinato ad accadere e che fossimo destinati a finire proprio qui.

Guardando indietro, ho sempre sognato di gestire il mio hotel immerso nella natura. Un hotel boutique accogliente, di classe e altamente personale, magari con la sua propria fattoria. Durante i miei studi e il mio lavoro nel settore finanziario a Londra, spesso fantasticavo su questo, ma allora sembrava impossibile. Non avrei mai immaginato che questo sogno si sarebbe avverato.

Invece, dopo aver completato i miei studi, ho trascorso quasi 20 anni a vivere a Londra, lavorando nel settore finanziario, incontrando mio marito italiano e crescendo quattro meravigliosi figli. Alla fine, sentivamo il bisogno di un cambiamento. Mio marito si è occupato di affari nelle vicinanze di Reggio Emilia e un weekend abbiamo deciso di combinare tutto con una fuga romantica nella rurale Emilia-Romagna. Doveva essere un weekend romantico per due - e si è trasformato nell'inizio del nostro caro sogno. Tieni presente che lavoriamo sempre, anche durante i weekend - e ci piace farlo.

È stato allora che un amico comune ci ha presentato alla cantina - Tenuta di Roncolo. Questa unica tenuta storica della zona era gestita da una famiglia che cercava un successore. La tenuta era in rovina e a malapena sopravviveva, ma abbiamo visto subito il suo potenziale - e ci siamo innamorati di Emilia, della cantina eco-compatibile e dell'opportunità di creare il nostro hotel boutique in Italia. Così, dopo alcuni mesi di riflessione e pianificazione, mio marito e io abbiamo deciso di acquistare la tenuta.

Un Hotel con Personalità

L'Italia è casa di paesaggi mozzafiato, ma credo che Roncolo sia uno dei luoghi più straordinari con un potenziale eccezionale. L'area rimane relativamente inesplorata dai turisti e qui puoi ancora vivere l'Italia autentica e genuina. La tenuta era già gestita in modo sostenibile dai precedenti proprietari, cosa che per me era cruciale. Quindi, abbiamo preso la decisione consapevole di continuare a coltivare e produrre vino, aceto balsamico e olio d'oliva in modo sostenibile, seguendo la tradizione dei precedenti proprietari.

Con il passare degli anni, abbiamo trasformato la casa in rovina e altre strutture nel primo hotel di lusso dell'Emilia, che ha da allora ricevuto l'accredito di "Small Luxury Hotel". Ristrutturare gli spazi abitativi da una residenza privata in un hotel è stato un compito enorme, ma uno da cui abbiamo imparato. Ho preso ogni decisione personalmente, dalla concezione della ristrutturazione all'arredamento con design italiano vintage, all'ornamento della decorazione. Il Relais Roncolo 1888 trasmette veramente molto della mia personalità.

Valuto molto il mio legame con la natura e sono appassionata di questioni ambientali. Gestire una fattoria sostenibile significa tutto per me. Collaboriamo anche con produttori locali e offriamo principalmente i nostri prodotti e quelli regionali nel nostro ristorante nella Limonaia. La tenuta è un punto di riferimento nella zona e questo coinvolgimento è incredibilmente importante per me. Tuttavia, altrettanto importante è l'interazione personale con i nostri ospiti. Trae un immenso piacere nel vedere le emozioni che questo paradiso idilliaco suscita in loro.

Il Coraggio di Sognare

I nostri ospiti cercano un rifugio esclusivo e unico - un'esperienza rara e incontaminata in natura, l'esclusività raffinata del nostro stabilimento e una fuga dalla vita quotidiana in una regione autentica e sconosciuta d'Italia. Abbiamo scelto specificamente di stabilire un hotel di lusso in Emilia per soddisfare queste esigenze. Siamo il punto di riferimento per gli ospiti che vogliono esplorare e vivere l'area, con la sua straordinaria Food Valley e Motor Valley, o semplicemente godersi il Relais Roncolo.

Abbiamo trovato una nuova casa a Milano, in Italia. La città e l'intero paese offrono una fonte di ispirazione senza fine a ogni angolo. Abbiamo anche ricevuto un enorme sostegno dai nostri cari amici mentre intraprendevamo questo nuovo viaggio. Forse è per questo che ho imparato ad amare Milano. Ha un'energia speciale - vibrante e internazionale, ma ancora abbastanza Dolce Vita. La sua scena creativa e la ricchezza di arte e architettura hanno ispirato i designer per anni, che hanno anche lasciato il loro segno sul nostro hotel. Milano è stata in qualche modo la mia musa. La bellezza della città è più evidente nei suoi dettagli - le maniglie delle porte ornate e le entrate intricate che costantemente rivelano tesori nascosti.

**Quasi un decennio dopo che abbiamo iniziato a contemplare il trasferimento in Italia, vedo che abbiamo creato qualcosa di veramente straordinario. Di recente, ho condiviso i miei pensieri con mio marito su quel momento in cui abbiamo scoperto questo vigneto. All'epoca, dissi che era il momento di realizzare il nostro sogno - e poi l'abbiamo semplicemente fatto. A volte, ancora non ci credo - ma sono profondamente grata che abbiamo trovato il coraggio di trasformare questa decisione cambi

