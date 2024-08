- La RB di Lipsia si assicura un impegno da Geetruida.

Leipzig ha rinforzato la propria rosa nell'ultimo giorno della sessione di mercato con l'arrivo dell'internazionale olandese Lutsharel Geertruida. Originario del Feyenoord Rotterdam, il nuovo acquisto si è aggregato per una cifra stimata tra i 20 e i 25 milioni di euro e ha sottoscritto un contratto fino al 2029. Leipzig aveva già avviato trattative con il 24enne lo scorso anno, ma le negoziazioni erano poi fallite. Questa volta, il Feyenoord si è dimostrato più disponibile alla trattativa, con il contratto di Geertruida in scadenza l'anno successivo.

L'addio di Mohamed Simakan ha aperto le porte all'arrivo di Geertruida. Il 24enne è infatti sul punto di trasferirsi all'Al-Nassr FC dell'Arabia Saudita per 45 milioni di euro. Firmerebbe un contratto quinquennale con il club che ospita Cristiano Ronaldo, con un significativo aumento dello stipendio rispetto a quello attuale a Leipzig. L'operazione si è rivelata un investimento intelligente per Leipzig, che aveva acquistato Simakan dal Strasbourg per 15 milioni di euro a metà del 2021, con solo alcune formalità da completare entro venerdì pomeriggio.

Nel frattempo, il campione del Mondiale Under 17 Winners Osawe Leave Leipzig e si trasferisce al 1. FC Nürnberg nelle divisioni inferiori. Leipzig si è garantita un'opzione di riacquisto per il giovane centrocampista di 17 anni. Al contrario, Leipzig inizierà la prima metà della stagione con André Silva, poiché non sono state formulate offerte per l'internazionale portoghese dal pomeriggio di venerdì. Tuttavia, un trasferimento in un paese con una finestra di trasferimento più lunga rimane un'opzione potenziale.

