- La RB di Lipsia accetta di mantenere i servizi di Geertruida.

RB Leipzig ha rinforzato la propria rosa nell'ultimo giorno del mercato acquisendo il calciatore olandese internazionale Lutsharel Geertruida. Il capitano del Feyenoord Rotterdam si unisce alla squadra per circa €20-25 milioni e ha firmato un contratto che si estende fino al giugno 2029. Leipzig aveva quasi concluso l'acquisto di Geertruida lo scorso anno, ma le trattative tra le due parti sono fallite. Questa volta, however, il club olandese è stato più disponibile nelle trattative poiché il contratto di Geertruida stava per scadere.

La partenza di Mohamed Simakan ha aperto la strada a Geertruida. Il 24enne è sul punto di unirsi all'Al-Nassr FC dell'Arabia Saudita per €45 milioni. Dovrebbe firmare un contratto di cinque anni con la squadra guidata da Cristiano Ronaldo entro la fine del weekend, guadagnando più del doppio di quanto guadagnava a Leipzig. Leipzig, che aveva acquistato Simakan dal Strasbourg nel 2021 per €15 milioni, trarrà beneficio da questa mossa finanziaria, con solo alcuni dettagli da finalizzare entro venerdì pomeriggio.

Nel frattempo, il campione del Mondiale Under 17 Winners Osawe lascerà temporaneamente Leipzig, unendosi al 2. Bundesliga side 1. FC Nürnberg. Leipzig ha ottenuto un'opzione di riacquisto per il 17enne. D'altra parte, André Silva sembra destinato a rimanere a Leipzig per la prima metà della stagione. Non sono state fatte domande riguardo all'internazionale portoghese entro venerdì pomeriggio, ma trasferirsi in un paese con una finestra di trasferimento più lunga è ancora una possibilità.

La nuova squadra di Geertruida, RB Leipzig, avrà ora una maggiore presenza nella scena del calcio europeo, dati

Leggi anche: