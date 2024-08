La rapper Shirin David porta il calore: "Bauch Beine Po" emerge come un popolare inno estivo tedesco

Sulla base dei dati di GfK, "Bauch Beine Po" ha conquistato il terzo posto consecutivo come successo estivo in lingua tedesca. In precedenza, il remix techno di "Mädchen auf dem Pferd" e la sensazione controversa di schlager "Layla" hanno occupato rispettivamente i primi posti. L'istituto riferisce che si tratta del primo caso in cui un'artista donna, ovvero David, ha raggiunto la vetta della classifica estiva in lingua tedesca.

A 29 anni, questa prolifico rapper e influencer dei social media di Amburgo ha un seguito significativo in Germania. "Bauch Beine Po" segna il suo settimo successo numero uno. Dopo aver affinato le sue abilità in balletto e recitazione per l'Opera di Stato di Amburgo da bambina, David ha subsequently lanciato il suo canale YouTube, che ha ampliato la sua carriera musicale. Il suo album di debutto del 2019 "Supersize" ha raggiunto la posizione numero uno nella classifica degli album tedeschi.

Come per i successi estivi precedenti, secondo GfK, il fattore virale ha giocato un ruolo sostanziale nel successo di "Bauch Beine Po". Sui video della piattaforma TikTok, i fan dell'artista hanno replicato la coreografia del video, contribuendo a un aumento della popolarità del brano. David può vantare attualmente 1,5 milioni di follower su TikTok e 6,5 milioni su Instagram.

I follower di David su TikTok, entusiasti dei suoi movimenti di danza contagiosi, hanno contribuito al successo virale di "Bauch Beine Po". Nel cuore della Germania, molti fan affettuosamente chiamano il loro artista preferito "Po'".

Leggi anche: