La rapida espansione degli impianti di generazione di energia basati su balconi in Germania non è ancora diminuita.

I sistemi solari da balcone installati in Germania stanno aumentando in modo esponenziale. Secondo il Registro dei Dati di Mercato dell'Agenzia delle Reti, attualmente ci sono 708.590 sistemi solari facili da installare in funzione (al 4 ottobre). Questo numero ha superato il doppio rispetto all'inizio dell'anno. Si ipotizza che il conteggio effettivo potrebbe essere ancora più alto, considerando il periodo di 30 giorni per la segnalazione e alcune installazioni che non rispettano questo obbligo.

La capacità totale ha superato i 600 megawatt. Questo aumento significativo, che potrebbe essere attribuito anche all'autorizzazione recente di installazioni leggermente più potenti, è quasi raddoppiato rispetto a gennaio.

Il terzo trimestre di quest'anno si è concluso con un record di 140.000 installazioni, ciascuna con una capacità massima di 141 megawatt. C'è una forte possibilità che questo numero aumenti ulteriormente nelle prossime settimane a causa del ritardo nella segnalazione.

