La rapida ascesa del "turismo rosso" in Cina

Zhang conosce le storie di Deng come le sue tasche e si diverte a raccontarle ai visitatori dell'ex residenza del rivoluzionario comunista, dove ha lavorato come guida negli ultimi 11 anni.

"Nonno Deng ha una grande immagine nel nostro cuore", dice Zhang alla CNN, usando il soprannome locale per l'uomo che, come leader supremo dalla fine degli anni '70 fino alla sua morte nel 1997, è accreditato per la modernizzazione e l'apertura della Cina.

La passione di Zhang per tutto ciò che riguarda Deng, unita alla sua capacità di raccontare storie, l'ha aiutata a vincere concorsi e riconoscimenti nazionali.

Alla fine del 2020, è stata una delle due persone del Sichuan scelte per entrare a far parte del programma nazionale "Cinque buone guide", una delle numerose iniziative del governo cinese per migliorare e mettere in evidenza l'industria del "turismo rosso", in rapida espansione nel Paese.

I funzionari del Ministero della Cultura e del Turismo hanno selezionato 100 tra le migliori guide turistiche del Paese che lavorano nei cosiddetti "siti rossi" - località che hanno un significato storico e culturale per la storia del Partito Comunista al potere.

I prescelti si sono recati a Pechino per ricevere un'ulteriore formazione volta a dotarli delle competenze necessarie per essere, come dice il governo, "un saldo erede del gene rosso, un meraviglioso narratore di storie rosse, un vivido interprete dello spirito rosso, un fedele divulgatore della cultura rossa e un potente leader della tendenza rossa".

Sebbene il concetto di "turismo rosso" esista da decenni, non è stato ufficialmente incluso nel piano turistico nazionale del Paese fino al 2004. Secondo alcuni analisti, si tratta di una versione falsata della storia, mentre altri si spingono fino a definirla un vero e proprio lavaggio del cervello.

L'attuale leader cinese Xi Jinping ha promosso più volte il "turismo rosso" da quando è salito al potere alla fine del 2012, alimentando una rapida crescita di questo segmento, un tempo di nicchia, tra le amministrazioni locali e i turisti nazionali.

Di conseguenza, negli ultimi anni i "siti rossi" si sono espansi notevolmente in tutto il Paese, mettendo in evidenza qualsiasi cosa, dai monumenti alla rivoluzione comunista agli alberi piantati dai leader comunisti.

La pandemia dà una spinta al turismo rosso

Con il mercato globale dei viaggi ancora ostacolato dalla pandemia e i turisti cinesi costretti a rimanere a casa, i viaggiatori nazionali hanno dato una spinta all'industria del "turismo rosso".

"Nel 2020, il numero di turisti rossi ha superato i 100 milioni e ha contribuito all'11% dei viaggi nazionali", afferma Mimi Li, professore associato presso l'Università Politecnica di Hong Kong ed esperto di politica turistica cinese.

"È una cifra davvero fenomenale".

Il momento non potrebbe essere migliore per gli operatori del settore turistico che sperano di capitalizzare su questo segmento in crescita, con il Paese che si prepara a celebrare il 100° anniversario della fondazione del Partito Comunista a luglio. Quasi ogni settimana vengono lanciate altre iniziative di "turismo rosso" in concomitanza con questa pietra miliare, sia nel settore statale che in quello privato.

Ctrip, la più grande piattaforma cinese di prenotazione viaggi, ha lanciato all'inizio dell'anno 100 itinerari unici per i "pellegrini rossi". Alcuni di questi tour includono esperienze come recitare il giuramento di ammissione al Partito Comunista Cinese e cantare canzoni rivoluzionarie.

L'azienda ha previsto che la campagna attirerà 50 milioni di viaggiatori nel 2021.

"La maggior parte dei ricercatori classifica il turismo rosso come un tipo di turismo del patrimonio. Per alcuni siti rossi come Jinggangshan o Yan'an, il turismo rosso è quasi un reddito garantito", afferma Li, riferendosi a due famose ex basi rivoluzionarie comuniste.

La CNN ha recentemente visitato Yan'an, nella provincia settentrionale dello Shaanxi, nell'ambito di un viaggio guidato dal governo, e ha assistito a frotte di visitatori - alcuni dei quali indossavano abiti rivoluzionari - che si accalcavano nelle ex residenze dei leader comunisti, negli auditorium dei passati congressi di partito e in innumerevoli sale espositive.

Migliaia di membri del partito hanno ripetuto il loro giuramento di ammissione - "essere pronto in ogni momento a sacrificare tutto me stesso per il partito e il popolo, e non tradire mai il partito" - in modo rituale, mentre gli scolari hanno ricevuto lezioni all'aperto sul perché la storia ha scelto i comunisti per governare la Cina.

Non sorprende che i funzionari di Yan'an siano desiderosi di promuovere il più grande punto di forza della città con investimenti audaci. Un aeroporto scintillante, file di nuovi alberghi e persino un cartellone pubblicitario che pubblicizza l'imminente apertura di uno Starbucks punteggiano l'ex arretrato economico.

Il loro sforzo sembrava aver dato i suoi frutti prima della pandemia. Nel 2019, più di 73 milioni di visitatori hanno affollato la città di poco più di due milioni di abitanti, quasi raddoppiando il numero di turisti di soli tre anni prima.

Con il virus Covid-19 per lo più contenuto all'interno della Cina, il turismo di Yan'an si è ripreso durante la settimana di festa del Primo Maggio di quest'anno, con una spesa turistica che ha già superato quella dello stesso periodo prima della pandemia, secondo le autorità locali.

Cambiamenti demografici

Li, il professore di Hong Kong, afferma che quando la prima ondata di "turismo rosso" ha preso il via, si è concentrata principalmente sull'istruzione, un'attività obbligatoria per i funzionari governativi e gli studenti. Ma il mercato è cambiato.

"Vediamo sempre più turisti che visitano questi siti non perché gli viene chiesto di farlo, ma solo perché vogliono farlo", afferma Li.

E questi "viaggiatori rossi" sono sempre più giovani.

Secondo i dati della piattaforma di viaggi Tongcheng-Elong, i viaggiatori di età compresa tra i 21 e i 30 anni hanno rappresentato il 40% delle prenotazioni e delle ricerche relative al segmento del "turismo rosso" durante la recente festa del Primo Maggio.

Queste cifre non saranno una sorpresa per la guida turistica Zhang, che dice di aver notato un aumento dei giovani interessati a conoscere la storia di Deng e il suo posto nella storia.

Quando ha iniziato a lavorare alla casa natale di Deng, la maggior parte dei giovani visitatori dava solo un'occhiata casuale alle esposizioni. Ora, invece, "la maggior parte di loro assume delle guide e presta molta attenzione alle nostre storie personali su Deng", dice.

Il miglioramento delle strutture e dei servizi, i souvenir creativi e l'uso della tecnologia possono aver contribuito a rendere i "siti rossi" più attraenti per le nuove generazioni. Ma secondo alcuni il fattore principale è la maggiore attenzione all'orgoglio nazionale e all'identità.

"I giovani di oggi sono più orgogliosi e fiduciosi e si identificano maggiormente con la nostra nazione e il nostro Paese", afferma Zhang. "Vogliono imparare come la Cina sia cresciuta da un Paese povero a quello che è oggi".

Li osserva che le ricerche dimostrano che i giovani cinesi mostrano un apprezzamento maggiore che mai per i marchi nazionali, dalla cura della pelle alla moda.

"Vogliono usare i prodotti fabbricati nel Paese e vogliono conoscerlo meglio", afferma Li.

Chen Shuna, studentessa della Capital University of Economics and Business di Pechino, ha visitato con i suoi amici il Museo della guerra di resistenza del popolo cinese contro l'aggressione giapponese nel novembre 2020.

La studentessa racconta alla CNN che ciò che l'ha colpita di più è stata la rappresentazione del Massacro di Nanchino.

"(La scena) era molto tragica", dice Chen. "Ogni oggetto del museo è la prova di una storia che le generazioni precedenti hanno scritto con il loro sangue. Ma non ci immergiamo nell'emozione della vendetta. Piuttosto, siamo avvertiti che la nostra nazione deve sollevarsi e rafforzarsi per resistere a tutti gli invasori".

Il lato oscuro del "turismo rosso

Se imparare la propria storia nazionale è un'attrazione enorme per i turisti di tutto il mondo, la differenza è che i "siti rossi" offrono quasi sempre una narrazione unilaterale.

Secondo i critici, questi siti si concentrano sulla perseveranza dei leader comunisti e sui loro gloriosi trionfi, trascurando i loro fallimenti, a volte catastrofici, e addirittura distorcendo i fatti storici.

Il regime cinese vorrebbe certamente promuovere il "turismo rosso" sia per scopi commerciali che ideologici", afferma Simon Shen, influente commentatore politico di Hong Kong e fondatore della società di relazioni internazionali Glocal Learning Offices.

"È considerato un argomento centrale dell'educazione patriottica. Quanto sia efficace è un'altra questione".

Ma l'accademico di Hong Kong Li insiste sul fatto che l'uso di siti e attrazioni storiche come mezzo per "educare" i cittadini non è un'esclusiva della Cina. Ciò in cui il Paese è in ritardo, secondo Li, è il marketing sofisticato.

"In altri Paesi, come gli Stati Uniti, lo fanno in modo molto implicito", afferma Li.

"Penso che il governo cinese dovrebbe prestare attenzione o dedicare più tempo e sforzi a questo aspetto. Non ci si sente molto bene se si ha la sensazione che ci venga chiesto di credere a qualcosa".

Nel Museo della Guerra di Resistenza del Popolo Cinese contro l'Aggressione Giapponese di Pechino, ad esempio, si pone l'accento sul sacrificio compiuto dal Partito Comunista durante la guerra sino-giapponese degli anni '30 e '40 e su come l'allora neonato partito sia stato il "pilastro" che ha portato il Paese alla vittoria.

Nella pagina dedicata alla storia del suo sito web ufficiale, il museo sostiene che il Kuomintang - il partito dominante al potere in Cina dal 1928 al 1949 - abbia mostrato una mancanza di volontà di opporsi all'invasione giapponese, sottolineando il suo sforzo di "resistenza passiva" durante la guerra.

Si tratta di un'affermazione respinta da molti ricercatori al di fuori della Cina continentale.

Zhang Yu, segretario generale dell'Independent Chinese PEN Center con sede in Svezia, ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Voice of America all'inizio del mese che il "turismo rosso" è efficace nel far credere ai visitatori la versione comunista della verità attraverso un "sottile indottrinamento".

"La parte più efficace del turismo rosso è che non è tutto falso", ha detto Zhang nell'intervista. "I siti di viaggio sono per metà veri e per metà falsi. Lo scopo più importante è quello di (far credere) alla gente che 'senza il Partito Comunista, questo Paese è finito'".

Mike Robinson, direttore dell' Ironbridge International Institute for Cultural Heritage con sede nel Regno Unito, ha condotto un'ampia ricerca sul turismo del patrimonio culturale in Cina.

"Ci sono complessità e anomalie nel turismo rosso, o in qualsiasi forma di turismo che sia così strettamente legato a una sola ideologia", afferma.

Ma secondo il ricercatore è "acritico, irriflessivo e ingenuo" respingere completamente il "turismo rosso".

"Per le autorità cinesi, le priorità per il turismo rosso dovrebbero essere quelle di inserirlo in un programma più ampio di sviluppo del turismo sostenibile per le comunità più marginali e poi di aprirlo a un pubblico internazionale più ampio attraverso un'interpretazione efficace e onesta".

Shen, tuttavia, ha una visione meno ottimistica dell'argomento, facendo un paragone tra il "turismo rosso" in Cina e il turismo in Corea del Nord, un altro Paese comunista noto per i suoi programmi di indottrinamento pervasivi.

"Anche in Paesi come la Corea del Nord esistono percorsi simili per i turisti stranieri, ma sono pochi quelli che in seguito subiscono il 'lavaggio del cervello': più spesso i turisti hanno pensieri molto diversi", afferma.

La differenza, aggiunge, è che la Cina ha i mezzi economici per promuovere la sua versione della storia su scala globale.

"Di conseguenza, alcuni turisti che visitano questi siti potrebbero... diventare parte della macchina di propaganda del PCC se non possono ricevere un'adeguata spiegazione prima o dopo".

Usare il "turismo rosso" per ridurre la povertà

Ma Robinson, che ha pubblicato rapporti su turismo e sostenibilità per l'UNESCO, nota il legame tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile di Pechino e la crescita del "turismo rosso" - e i benefici concreti per le comunità locali.

Guang'an ne è un esempio. L'ex residenza di Deng è stato il primo "sito rosso" del Sichuan a ricevere una valutazione 5A, la più alta in Cina.

Dall'inizio degli anni 2000 sono stati effettuati lavori di ristrutturazione e miglioramento. Oggi è un complesso turistico di 3,19 chilometri quadrati di attrazioni, tra cui un museo, un lago e una piazza con una statua di bronzo.

Con i suoi paesaggi piacevoli e l'abbondanza di prodotti, il fascino del "turismo rosso" di Guang'an ha aiutato le imprese locali a prosperare.

Nel 2017 è stata uno dei primi gruppi di contee del Sichuan a uscire dalla povertà assoluta. Nel 2019, la città di meno di mezzo milione di abitanti ha accolto più di tre milioni di visitatori.

"La politica del turismo - per quanto possa valere - è guidata dall'economia", afferma Robinson. "Non è un caso che il 'turismo rosso' sia strettamente legato a programmi di rigenerazione rurale, diversificazione agricola e miglioramento dei mezzi di sussistenza locali".

È anche un costante promemoria per i visitatori e gli abitanti del luogo che il Partito Comunista è a capo di tutto in Cina, come ama dire Xi.

Servizio aggiuntivo di Steven Jiang a Yan'an.

