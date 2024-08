La Range Rover ha bisogno di un otto cilindri?

Il classico Range Rover esiste ancora con una generosa gamma di opzioni di gruppo motopropulsore. Ma quale è il migliore? ntv.de ha provato sia il PHEV a sei cilindri che il tradizionale V8. Il compressore è ancora disponibile.

Hai mai considerato di spendere una fortuna per un Land Rover e acquistare un Range Rover? Il primo passo è affrontare il configuratore, poiché al momento non sono disponibili liste di prezzi PDF dal costruttore britannico. Dopo alcuni clic del mouse o movimenti sul display del telefono, scoprirai che il diesel da 300 CV da 3,0 litri è il modo più economico per entrare nel mondo del Range Rover a 140.200 euro. E chi pensa che 300 cavalli sotto il cofano del Range Rover siano sufficienti (e lo sono di certo) sarà colpito da un consumo di carburante impressionante per la classe di veicoli a 8 litri per 100 chilometri.

ntv.de vorrebbe provarlo, ma il team stampa Land Rover non trova il piccolo compressore abbastanza buono. Nella loro flotta, l'ingresso del Range Rover inizia con il potente PHEV da 550 CV, e non hanno nulla di più piccolo. E cosa viene dopo nella gerarchia? Certo, il tanto agognato V8! Va detto che i clienti stanno acquistando il Range Rover da Land Rover. Ogni unità è richiesta per i clienti paganti, e la stampa deve fare un passo indietro.

Ma torniamo al punto. Per il PHEV meno potente (460 CV), è richiesto un supplemento di 9.000 euro. E per il modello PHEV testato qui con la trazione più potente (550 CV), Land Rover richiede una consistente 169.900 euro. Da questo, è già chiaro: risparmiare sui costi del carburante non è un modo facile per recuperare i costi aggiuntivi.

Ma teoricamente, potrebbe funzionare. Dopotutto, il Range Rover viene tassato come autovettura aziendale sulla base della metà del prezzo di listino netto, il che fa risparmiare una notevole quantità di denaro. E se un Range Rover non è un'auto aziendale classica, quale auto lo è? Adesso basterebbe trasferire circa 30 kWh di elettricità dal proprio impianto fotovoltaico alla grande batteria di trazione del 4x4 ogni giorno. E poi guidare esclusivamente elettricamente con l'unità elettrica ora da 218 CV del plug-in hybrid senza il motore a combustione interna - la portata pratica è rispettabile 109 chilometri nel ciclo combinato WLTP.

Il PHEV è veramente sovrano solo con entrambi i motori

Ecco il punto debole. Chiunque guidi il Range Rover con i suoi comodi sedili celestiali e la sospensione morbida sarà presto tentato dal cremoso 3,0 litri a sei cilindri in linea con altri 400 CV. E con il motore elettrico e il motore a combustione interna che lavorano insieme, il possente britannico diventa un'autentica questione di sovranità (cinque secondi per raggiungere la velocità autostradale e una velocità massima di 242 km/h).

Il gruppo motopropulsore è nobile, non c'è dubbio. E in qualche modo è divertente vedere la barra riempirsi quando si può semplicemente riacquistare energia frenando. La rigenerazione è parte dell'ibrido, dopotutto. Crea una buona sensazione. E con la ricarica esterna dalle fonti rigenerative, 2,8 tonnellate di peso a vuoto possono essere guidate senza sensi di colpa. Davvero? No, certo, un Range Rover non è per le persone con una forte coscienza ecologica. Troppo pesante, troppo grande, troppo superfluo. Ma purtroppo, come dicono i tedeschi, "troppo cool per la scuola".

Land Rover sa fin troppo bene come rendere felici gli appassionati di auto classiche. Il gruppo motopropulsore è diventato ancora più raffinato. Anche se più semplice, è ancora raffinato. Per la nuova generazione di Range Rover, i britannici hanno trattato bene con BMW per utilizzare il loro miglior pezzo - il V8 twin-turbo mild hybrid da 4,4 litri. Tuttavia, non ruggisce rumorosamente, ma piuttosto esercita la riservatezza, che è tipica dei britannici. Con 530 cavalli (e un nuovo modello di punta con 615 CV), il Range Rover V8, rispetto al PHEV, è circa 200 kg più leggero e accelera a 100 km/h in 4,7 secondi e una velocità massima di 250 km/h.

Riservatezza? Non con il Range Rover

Un Range Rover, con i suoi 5,05 metri di lunghezza e 1,87 metri di altezza, non ha nulla a che fare con la riservatezza. E per spingere oltre, ntv.de ha testato il cosiddetto P530 (V8) nella versione LWB di 5,25 metri. In questo caso, la lunghezza del passo cresce da 3 a 3,20 metri. Allora lo spazio per le gambe è veramente abbondante. Tuttavia, Land Rover avrebbe potuto mostrare di più nell'equipaggiamento della seconda fila per scopi dimostrativi. Allora, la seconda fila sarebbe la prima classe con due nicchie di seduta separate. Anche i divani di lusso nel salotto faticano a tenere il passo.

Il fascino di un Range Rover sta nel fatto che, nonostante il lusso sfrenato, è alla fine l'utensile ultimate. Sedersi sul retro tra materiali pregiati con l'infotainment di prim'ordine mentre il guidatore tira fuori un rimorchio da 3,5 tonnellate dal fango? Nessun problema. E il Range può anche affrontare il terreno vero. Bloccaggi, riduttori e una sospensione pneumatica variabile rendono la nave di lusso un arrampicatore di lusso.

Per inciso, la versione lunga V8 richiede almeno 198.100 euro. Chi opta per le estese opzioni di personalizzazione può facilmente superare i 250.000 euro o anche di più. Come è possibile? Alcuni dei tanti rivestimenti speciali già offerti in fabbrica possono costare oltre 11.000 euro ciascuno. Il sistema multimediale con schermi posteriori aggiunge altri 3.300 euro. E cose bizzarre come la seduta sul lato inferiore estensibile elettricamente della struttura del portellone, ovviamente, costano extra - a un costo di 1.200 euro. E l'elenco degli extra è piuttosto lungo.

Il PHEV ha senso solo con una guida elettrica elevata

Infine, una conclusione sui tipi di trazione. La motorizzazione a benzina ibrida in vari modi (sia mild che ricaricabile esternamente) rappresenta ora quasi il 60% della gamma Range Rover. Le ragioni di questo fenomeno sono oggetto di speculazione, ma sembra che i clienti di questo segmento di prezzo vogliano una trazione adeguata, che il V8 rappresenta particolarmente bene.

Il plug-in hybrid è anche silenzioso e raffinato. E in termini di strategia di funzionamento, gli ingegneri hanno ottimizzato il complesso sistema con cambio automatico a 8 velocità, motore elettrico e motore a combustione in modo piuttosto buono. Non ci sono scossoni o interruzioni di potenza. Tuttavia, il PHEV ha senso solo se lo si ricarica spesso e lo si guida in modalità elettrica, cosa possibile con l'unica opzione di batteria disponibile, anche per viaggi lunghi. Una versione completamente elettrica del Range Rover è anche in fase di sviluppo.

"Per inciso, cosa c'è dietro la versione lunga? Potresti chiamarla la ciliegina sulla torta di un cocktail già squisito. Ma seriamente, cari addetti stampa di Land Rover, e un cenno ai responsabili del marketing: se volete includere una (quasi) top-equipped V8 in versione lunga nella vostra flotta, fatelo in un colore vivace, non in un grigio noioso. Il valore di rivendita non deve sempre essere la priorità assoluta. La prossima volta, va bene?"

Quando si valutano le diverse opzioni di powertrain per il Range Rover, potrebbe essere interessante sapere che altri veicoli della flotta Land Rover, come il Range Rover Sport, sono equipaggiati con un sistema PHEV. Questa opzione offre un equilibrio tra prestazioni e efficienza

