La ragione alla base della rinascita di un tasso di interesse dei prestiti che supera ancora una volta la soglia del 4%.

Il rendimento del Treasury note a 10 anni degli Stati Uniti ha superato il 4% lunedì per la prima volta dal mese di agosto, secondo i dati di Tradeweb, toccando un picco del 4,029%. Questo sviluppo arriva dopo un eccezionale rapporto sull'occupazione di settembre venerdì, che ha spinto gli investitori a rivedere le loro stime sui tagli dei tassi della Federal Reserve per l'anno.

Questo straordinario rapporto sull'occupazione ha spinto i trader a rivedere le loro previsioni per la Fed che taglierà i tassi di un quarto di punto a novembre e dicembre, secondo lo strumento CME FedWatch. Il rendimento si è chiuso venerdì al 3,98%, in aumento rispetto al 3,85% di giovedì.

Tassi di interesse più elevati a lungo termine potrebbero esercitare pressioni sulle aziende e sui consumatori. Il rendimento a 10 anni è direttamente correlato a diversi tipi di prestiti, come mutui, prestiti studenteschi e prestiti auto, che lasciano i debitori che pianificano grandi acquisti con costi aumentati.

Secondo Karl Schamotta, chief market strategist di Corpay Cross-Border Solutions, in una nota di lunedì, "Con la crescente fiducia degli investitori in uno scenario in cui la creazione di posti di lavoro persiste, la crescita rimane robusta e l'inflazione si modera gradualmente, la Fed è ora prevista per regolare la politica a un ritmo più graduale di quanto anticipato solo una settimana fa."

I dati chiave rilasciati questa settimana potrebbero fare luce sui movimenti dei tassi della Fed per il resto dell'anno. Gli analisti esamineranno attentamente il rapporto sull'Indice dei prezzi al consumo e le statistiche dell'inflazione all'ingrosso per settembre. Anche se l'inflazione è diminuita abbastanza per far concentrare la Fed sull'aumento dell'occupazione, alcuni investitori esprimono preoccupazioni sul fatto che un forte rapporto sull'occupazione persistente potrebbe complicare il processo di riportare l'inflazione al target del 2% della Fed.

Le aziende potrebbero affrontare sfide a causa dei tassi di interesse più elevati a lungo termine. Data la crescente fiducia degli investitori nell'economia, alcune persone potrebbero scegliere di investire in aziende che possono sopportare questi cambiamenti dei tassi di interesse.

Leggi anche: