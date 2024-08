La ragione alla base della morte di Richard Simmons è stata rivelata.

La scomparsa di Richard è stata sfortunata, conseguenza di complicazioni seguite a alcune cadute e malattie cardiache che hanno contribuito. L'analisi tossicologica ha rilevato solo i farmaci prescritti per Richard, ha dichiarato Thomas Estey, portavoce di Simmons, a People, citando informazioni ricevute dall'ufficio del coroner della contea di Los Angeles, che ha contattato il fratello di Simmons.

In seguito a una richiesta di CNN, Estey si è riferito alla sua dichiarazione rilasciata a People.

"La famiglia esprime la loro gratitudine per le sincere espressioni di solidarietà durante questo periodo di profondo dolore," ha concluso la sua dichiarazione.

Al momento della scrittura, il rapporto completo del coroner non è stato reso pubblico.

Simmons, noto appassionato di fitness e presenza fissa negli anni '80, è morto all'alba del 13 luglio. Aveva festeggiato il suo 76° compleanno il giorno prima. "Oggi abbiamo perso un essere celeste - un vero essere celeste," ha condiviso Estey con CNN dopo la triste notizia.

È emerso poco dopo la sua morte che Simmons era scivolato nel suo bagno la sera del suo compleanno, ma aveva scelto di non cercare assistenza medica, a seguito della richiesta della sua governante. È stato trovato privo di conoscenza accanto al letto il mattino successivo.

Lenny Simmons, suo fratello, ha condiviso anche una dichiarazione d'omaggio con CNN lo scorso mese.

"Non voglio che piangiate per mio fratello. Voglio che lo ricordiate per la gioia e l'affetto che ha portato nelle vite delle persone," ha scritto Lenny Simmons. "Si preoccupava sinceramente delle persone. Ha raggiunto migliaia di individui nel corso della sua carriera con offerte di aiuto."

Ha aggiunto inoltre: "Non siate tristi. Invece, onoriamo la sua vita."

Ha sottolineato che suo fratello era "entusiasta di tutti i suoi progetti futuri."

