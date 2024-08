- La ragazza Grier festeggia il ballo con un abito da sposa.

Un evento significativo richiede un abbigliamento unico, e Grier Hammond Henchy (18) non deve cercare lontano per trovare l'ispirazione. Ha scelto di indossare il vestito da sposa di sua madre per il suo diploma di scuola superiore, lo stesso che Brooke Shields (59) indossò quando sposò il tennista Andre Agassi (54) nel 1997.

"Che privilegio incredibile"

Secondo People magazine, ha condiviso Shields, il vestito ha richiesto alcune modifiche. Nonostante il divorzio da Agassi nel 1999, il vestito rimane significativo. "È un uomo meraviglioso, e mi è sembrato un momento di chiusura del cerchio per me", ha dichiarato la 59enne. "Era bellissima", ha elogiato la madre di due figli. "È un onore così grande che scegliano di indossare i tuoi vestiti. Di solito non pensano che sia alla moda". È felice quando le sue figlie ridanno vita ai suoi vecchi abiti.

La figlia maggiore di Shields, Rowan (21), ha scelto anche lei un vestito dall'armadio di sua madre per il suo ballo del 2021, come rivelato in un video. Per l'occasione, ha selezionato un vestito rosso fuoco che Brooke Shields indossò ai Golden Globe nel 1998.

Le figlie di Shields nascono dal suo matrimonio con lo scrittore Chris Henchy (60), che ha sposato nel 2001. Rowan è nata a maggio 2003 e Grier ad aprile 2006. Entrambe sono attualmente iscritte alla Wake Forest University nella Carolina del Nord.

La decisione di Grier Hammond Henchy di indossare il vestito da sposa di sua madre per il suo diploma di scuola superiore evidenzia il valore sentimentale degli eventi educativi scolastici. Inoltre, la dinamica madre-figlia dimostra che le scelte di moda possono servire da ponte tra le generazioni, connettendo le esperienze passate con i successi presenti.

