La ragazza d'oro nigeriana Tobi Amusan fa scalpore dopo la vittoria del record del mondo ai Campionati mondiali di atletica leggera

Amusan ha ottenuto un tempo record di 12,12 secondi, battendo di 0,8 secondi il record di Kendra Harrison del 2016 (12,20).

Ha poi conquistato l'oro in finale, anche se il suo tempo iniziale di 12,06 è stato escluso a causa della forte velocità del vento.

Il record mondiale di Amusan ha provocato un'onda d'urto nel mondo dell'atletica.

"Wow" ha twittato il grande atleta giamaicano Usain Bolt, mentre il campione dei 200 metri e detentore del record americano Noah Lyles ha twittato: "12.12, ma stiamo scherzando?". Entrambi si sono congratulati con lei su Twitter.

Nel novembre 2016, l'ormai 25enne ha twittato: "Sconosciuta ora ma presto sarò indimenticabile, persisterò finché non ci riuscirò".

"Non potevo crederci quando l'ho visto sullo schermo dopo la semifinale. Ma era solo questione di tempo", ha detto Amusan ai giornalisti domenica.

La sua vittoria - il primo oro della Nigeriain un evento del genere - è stata accolta con gioia, con le congratulazioni di un governatore dello Stato e di un candidato alla presidenza nelle prossime elezioni del 2023.

Ma alcuni hanno espresso scetticismo sulla gara, che ha visto numerosi concorrenti realizzare i loro migliori tempi di sempre.

"Non credo che i tempi dei 100h siano corretti. Record mondiale battuto di 0,08! 12 PB stabiliti. 5 record nazionali", ha scritto su Twitter il quattro volte medaglia d'oro olimpica e commentatore della BBC Michael Johnson, aggiungendo che la britannica Cindy Sember ha commentato di aver corso lentamente al momento del suo record personale e nazionale.

"Tutti gli atleti sembravano scioccati", ha detto l'ex corridore dei 200 e 400 metri.

"Nella seconda manche ci è stato mostrato il tempo di 12,53. Pochi secondi dopo è stato indicato 12.43. Arrotondare di 0,01 è normale, ma di 0,10 no", ha detto.

Johnson ha ricevuto una rapida e feroce reazione per i suoi commenti, e in seguito è tornato su Twitter per chiarire ulteriormente, sottolineando che aveva previsto la vittoria di Amusan.

"Come commentatore, il mio lavoro è commentare. Nel mettere in dubbio i tempi di 28 atleti (e non di un solo atleta) chiedendomi se il sistema di cronometraggio non funzionasse correttamente, sono stato attaccato, accusato di razzismo e di mettere in dubbio il talento di un atleta che rispetto e di cui avevo previsto la vittoria. Inaccettabile. Vado avanti", ha detto.

La CNN ha contattato World Athletics per un commento.

Fonte: edition.cnn.com