- La raccolta rapida di cetrioli raggiunge il picco

Dopo una fase iniziale difficile, la produzione di cetrioli in Bassa Baviera ora prospera a pieno regime. Il tempo ha causato qualche preoccupazione tra i contadini. La stagione è iniziata ad aprile con temperature fredde e instabili, come ha riferito Patrick Scharl, consulente per la frutta e l'orticoltura dell'Associazione dei Contadini della Baviera (BBV). I mesi estivi hanno portato caldo e pioggia occasionale, portando a rese soddisfacenti di cetrioli. Tuttavia, resta da vedere se la stagione si tradurrà anche in successo finanziario. Il periodo di raccolta si estende fino alla fine di settembre, a condizione delle condizioni meteorologiche.

I cetrioli crescono meglio in una miscela di sole, pioggia e temperature notturne superiori a 15 gradi, spiega Scharl. La primavera è stata sfidante a causa delle gelate.

Le massicce inondazioni in Baviera all'inizio di giugno hanno avuto un impatto minimo sui coltivatori di cetrioli. Tuttavia, i campi in Bassa Baviera sono stati sommersi. I contadini sono riusciti a drenare l'acqua. Se i campi rimangono sommersi per diversi giorni, può portare a carenza di ossigeno delle radici e alla diffusione delle malattie.

La dimensione è cruciale nella commercializzazione dei cetrioli in salamoia, secondo Scharl. I cetrioli più piccoli, come i Cornichons, richiedono più lavoro durante la raccolta per ogni chilogrammo. Tuttavia, i contadini guadagnano di più per chilogrammo. Tuttavia, i cetrioli più grandi hanno meno concorrenza, ad esempio dalla Turchia.

La raccolta di cetrioli più piccoli consente una raccolta regolare, ma con richieste di lavoro aumentate. Alternativamente, i contadini possono lasciare che i cetrioli maturino più a lungo e raccoglierli quando sono più grandi. Scharl promuove un equilibrio tra entrambi i metodi.

L'abbondanza di rese di cetrioli in Bassa Baviera e in altre regioni quest'anno ha portato a un mercato saturo. Se il raccolto si tradurrà anche in successo delle vendite entro la fine della stagione è incerto.

Trovare lavoratori stagionali sufficienti è un problema per i contadini, afferma l'esperto della BBV. Ottenere manodopera stagionale adeguata è diventato sempre più difficile. La maggior parte degli aiutanti del raccolto nella zona proviene dalla Romania, dalla Polonia e dalla Moldavia.

La Bassa Baviera è riconosciuta come la più grande regione continua di coltivazione di cetrioli in Europa. Tra i suoi clienti ci sono anche grandi catene di fast food che utilizzano i cetrioli come guarnizioni per i loro hamburger.

