Raccolta delle mele inizia prima quest'anno. Dieci o dodici giorni prima, secondo il consulente frutticolo Rolf Hornig. Il motivo è una fioritura precoce delle mele a causa del clima mite della primavera.

Innanzitutto, le prime varietà sono già state raccolte nel nord, come la Delba. La raccolta principale, che di solito inizia nella prima settimana di settembre, inizierà quindi nella MV alla fine di agosto. Quindi, ad esempio, l'Elstar sarà maturo. La stagione in Mecklenburg-Vorpommern aprirà ufficialmente il 30 agosto.

La fioritura delle mele è stata molto precoce quest'anno a causa del clima mite di febbraio e marzo. Alcuni coltivatori hanno poi subito danni per le gelate di aprile, ma non tutti, come dice Hornig. Per la quantità di raccolta, l'esperto è ottimista. Dovrebbe essere intorno alla media degli ultimi cinque anni - e cioè 25.000 tonnellate.

Le mele sono il frutto più importante dell'agricoltura di Mecklenburg-Vorpommern. I frutteti coprono circa 1.500 ettari.

