La quinta testa di serie Kiki Bertens lascia il campo in sedia a rotelle dopo la vittoria agli Open di Francia

La Bertens ha lottato con i crampi durante il set finale e alla fine è sprofondata sulla terra battuta in preda al sollievo e al dolore dopo la vittoria per 7-6 (7-5), 3-6, 9-7, che ha richiesto tre ore e 11 minuti.

L'olandese ha dovuto superare un deficit di 5-2 e salvare un match-point nel terzo set lottando contro i crampi che sono diventati così forti da richiedere la sedia a rotelle al Roland Garros.

La Errani, che è sembrata prendere in giro i crampi della Bertens durante la partita, ha lasciato il campo senza battere le racchette a rete, come è consuetudine, e ha anche gridato un'oscenità mentre se ne andava.

"Dopo un'ora è infortunata, ma poi corre come non mai", ha dichiarato ai media Errani, seconda classificata agli Open di Francia nel 2012.

"Esce dal campo su una sedia e ora è negli spogliatoi e mangia al ristorante, perfetta. Ha esagerato. Mi ha fatto arrabbiare molto. Quindi, complimenti a lei, ma può vincere anche senza farlo".

Tranquillità

Per l'esperto dei campi in terra battuta Rafael Nadal è stato lo stesso mercoledì.

Lo spagnolo ha perso solo quattro giochi e ha superato l'americana Mackenzie McDonald per avanzare al terzo turno, vincendo 6-1, 6-0, 6-3.

Nadal ha impiegato solo 35 minuti per vincere il primo set e, dopo aver interrotto il servizio iniziale di McDonald nel secondo set, ha dominato la partita.

Il 34enne ha avuto zero palle break e ha commesso solo 15 errori non forzati.

"Sto facendo del mio meglio ogni giorno. Sto lavorando duramente in ogni allenamento per cercare di essere sempre migliore in ogni partita", ha detto Nadal. "Oggi non faceva così freddo, e questo è l'aspetto principale. Non faceva così freddo, le condizioni non sono poi così male".

Nadal ha vinto gli Open di Francia per ben 12 volte e ha perso solo due partite dal 2005.

Il 19 volte vincitore del Grande Slam punta a sollevare il trofeo per il quarto anno consecutivo.

Il numero 2 del mondo affronterà Kei Nishikori o l'italiano Stefano Travaglia nel prossimo turno.

