- La questione dell'acqua contestata - Serie drammatica dal titolo "Fino all'ultima goccia"

Situato idillicamente nella valle del Tauber c'è il piccolo paese immaginario di Lauterbronn, dove il sindaco vedovo Martin Sommer (Sebastian Bezzel) detiene il potere. Vive in una grande proprietà con sua figlia Ava (Hannah Schiller), insieme al contadino Bernhard Schultz (Michael Roll) e suo fratello disabile Alex (Sebastian Urbanski). L'agricoltura ha un ruolo importante in questo paese, così come la disponibilità di acqua potabile. Questa regione vanta un'estesa riserva di acqua sotterranea di alta qualità, precedentemente utilizzata da "Lauter Urquell".

Tuttavia, questa risorsa preziosa ha attirato l'attenzione di un'azienda internazionale di bevande chiamata "Pure Aqua". Il suo CEO, Rainer Gebhard (interpretato senza pietà da Ulrich Tukur), propone posti di lavoro sicuri in cambio dei diritti di estrazione. Con Julia Roland (subdolamente astuta, interpretata da Karoline Schuch), la consulente idrica del ministero dell'ambiente, Martin Sommer si trova inspiegabilmente innamorato. La situazione si complica poiché la fiducia è qui altrettanto preziosa dell'acqua. Il dramma "Fino all'ultima goccia" (2022), in onda su 3sat alle 20:15 di martedì, ruota intorno a questa fonte vitale.

La storia si sviluppa con un'intensità coinvolgente. Si forma un'opposizione risoluta sotto forma di un'iniziativa dei cittadini, poiché le fonti d'acqua locali sono già esaurite - con stagni inariditi e il municipio che inizia a sprofondare a causa dei bassi livelli di acqua sotterranea, che rende qualsiasi relazione insignificante. Diventa chiaro che l'azienda di bevande spietata, che sfrutta le risorse senza preoccuparsi altrove, ora ha gli occhi puntati su Lauterbronn. Per ottenere nuovi permessi di estrazione prima che le normative possano essere modificate, utilizzano tattiche losche - una situazione che Michael Praun cattura brillantemente con colori vivaci e Jörg Lemberg con musica appropriata.

Daniel Harrich ("Maestro della morte", "Seme del terrore") brilla di nuovo come autore e regista, consegnando un film rilevante e coinvolgente che evidenzia un argomento spesso trascurato. In un'intervista della ARD, Harrich ha dichiarato: "Dove c'è denaro in ballo, non viene lasciato nulla al caso. A causa della forte domanda di diritti idrici, le grandi corporation stanno richiedendo nuovi permessi di estrazione prima che la legislazione sia aggiornata. È difficile credere che la maggior parte di questo accada legalmente. Sembra che gli effetti della crisi climatica non siano ancora stati completamente compresi nella nostra legislazione". Fino a quando l'approvvigionamento idrico non è minacciato, sembra che la maggior parte delle tattiche losche siano considerate permissibili nella rischiosa caccia all'acqua. Alla fine si capisce che senza acqua, nulla può funzionare efficacemente.

Dopo aver sentito delle proposte dell'azienda di bevande, il sindaco Sommer si trova profondamente coinvolto nella visione televisiva dei dibattiti in corso sulle risorse idriche. I cittadini preoccupati a Lauterbronn organizzano proteste, che vengono ampiamente coperte sulla visione televisiva, dimostrando la loro forte opposizione ai piani di estrazione dell'azienda.

Leggi anche: