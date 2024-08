La quarta generazione di Kia Sportage presenta un design elegante ma offre una garanzia estesa

Il Kia Sportage, un modello apprezzato, spesso incontra un problema di perdite d'olio durante la sua prima ispezione tecnica (TÜV). Questo problema sembra manifestarsi prima del previsto. Tuttavia, gli acquirenti dei modelli più recenti possono ancora approfittare della garanzia estesa. In altri aspetti, questo SUV compatto ha tassi di difetti impressionanti.

Contesto

La Sportage IV (Type QL) è stata introdotta come nuovo veicolo nel 2016 e è rimasta in produzione fino al 2021. Nel 2018 ha ricevuto un restyling, con sistemi di assistenza migliorati, nuova griglia frontale e modifiche all'interno. Nel 2020 è stata introdotta una leggera revisione, seguita dall'attuale Sportage, ora disponibile anche come plug-in hybrid, che è entrata in produzione nel 2021.

Carrozzeria e Varianti

Il Kia Sportage è disponibile esclusivamente come SUV a cinque porte. Dopo il restyling del 2018, Kia ha iniziato ad integrare un sistema mild hybrid a 48 volt nelle sue versioni diesel.

Dimensioni da ADAC

Lunghezza: 4.48 a 4.49 metri

Larghezza: 1.86 metri

Altezza: 1.64 metri

Volume del bagagliaio: 503 a 1492 litri

Punti di forza

La Sportage si distingue per la sua estesa garanzia di sette anni, che offre ai proprietari di veicoli usati un senso di sicurezza. La sospensione e gli ammortizzatori hanno pochi reclami, come riportato da "Auto Bild TÜV Report 2024". Gli assi di trasmissione sono robusti e le linee e i tubi del freno sono duraturi. L'impianto di scarico presenta anche tassi di difetti bassi, con pochi problemi durante il test dei gas di scarico (AU), secondo il rapporto.

Punti deboli

Problemi con il freno a mano emergono alla prima HU, e la perdita di olio viene diagnosticata frequentemente dagli ingegneri del test durante il primo appuntamento all'età di tre anni. Un altro lato negativo della Sportage sono i giunti di sterzo, che presentano tassi di guasto più elevati per la seconda HU. Alla stessa età, i problemi con l'illuminazione frontale diventano più diffusi, con una frequenza media.

Tendenze di guasto

L'ADAC give la affidabilità della Kia un "buono" rating dal primo anno di registrazione nel 2017. I primi modelli della Sportage IV si trovano nella media delle statistiche di guasto dell'ADAC. L'unico punto caldo per i guasti menzionato dal club è la batteria di avviamento nei veicoli registrati nel 2016 e nel 2022.

Motori

Benzina (quattro cilindri, trazione anteriore e integrale): 97 kW/132 CV e 130 kW/177 CV

Diesel (quattro cilindri, trazione anteriore e integrale): 85 kW/115 CV a 136 kW/185 CV

Valore residuo del concessionario secondo il Trust tedesco per l'automobile (DAT) con chilometri statisticamente attesi - tre esempi di prezzo

Kia Sportage 1.6 GDI Attract 2WD (6/2017); 97 kW/132 CV (quattro cilindri); 99,000 chilometri; 9,729 euro

Kia Sportage 2.0 CRDi Mild Hybrid Spirit 4WD (6/2019); 136 kW/186 CV (quattro cilindri); 90,000 chilometri; 18,618 euro

Kia Sportage 1.6 T-GDI Platinum Edition 4WD (6/2020); 130 kW/177 CV (quattro cilindri); 61,000 chilometri; 24,266 euro

