- La pulizia dei piatti è seguita da una ricompensa per il sesso orale.

Pop Star Katy Perry ("I Kissed a Girl", 39 anni) non è timida in una recente chiacchierata podcast. Nel popolare "Call Her Daddy" con la conduttrice Alex Cooper (29 anni), Perry ha condiviso il suo modo insolito di esprimere l'amore. Ha menzionato la sua predilezione per il momento in cui scende le scale e trova i piatti puliti, con tutte le ante degli armadi chiuse. Secondo Perry, questo è il suo segnale per prepararsi a fare un pompino al suo partner, come suggerito in un'anteprima Instagram per l'episodio del 4 settembre.

Katy Perry ha chiuso con gli egoisti

Perry ha sottolineato che intendeva questo "letteralmente". La cantante, che ha un figlio di tre anni con il suo partner Orlando Bloom (47), non ha bisogno di una Ferrari rossa come dimostrazione d'affetto. "Posso comprare una Ferrari rossa. Basta lavare i piatti! Farò lo stesso per te", ha dichiarato Perry.

Durante la conversazione, Cooper ha chiesto a Perry, che è stata sposata con il comico Russell Brand (49) dal 2010 al 2012, se ha un tipo specifico. Perry ha risposto: "Non sono attratta dalle persone egoiste".

Parlando dei segnali di pericolo che la farebbero riconsiderare un potenziale partner, Perry ha detto: "Qualcuno che dice di conoscerti meglio di te stesso. Qualcuno che non aiuta". Ha aggiunto: "Qualcuno che cambia continuamente le regole o ti strappa il tappeto da sotto i piedi emotivamente".

Perry e Bloom hanno ripreso la loro relazione nel 2016 ma si sono separati brevemente meno di un anno dopo. Sono ricomparsi come coppia sul red carpet nel settembre 2018. La loro figlia, Daisy Dove, è nata ad agosto 2020. La coppia si è fidanzata a febbraio dell'anno scorso. In passato, Perry ha definito Bloom il suo "purosangue selvaggio".

Perry ha espresso la sua gratitudine quando trova i piatti puliti, poiché significa che il suo partner è premuroso e è il suo segnale per prepararsi per un momento speciale. Più tardi nella conversazione, ha menzionato che apprezza avere un partner che non dice di conoscerti meglio di te stesso e che aiuta nella relazione.

