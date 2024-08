La pulizia dei peli delle ascelle è un problema?

Esistono i Pelucchi Sottoascellari e Qual è il Problema con Loro? Molte Donne Si Sentono a Disagio per la loro Presenza. Molte Li Rimuovono o Li Accorciano. Gli Uomini Li Hanno, Ma Meno Frequente. Alcuni Li Considerano Inigienico, Altri Non Si Preoccupano e Mostrano Fieramente il loro Sottoascella Naturale. A Prescindere dal fatto che Siete Fan o No dei Pelucchi Sottoascellari: Due Specialisti della Pelle Rispondono ad Alcune Domande Comuni.

Qual è l'Uso dei Pelucchi Sottoascellari?

"Il pelo sottoascellare è sostanzialmente un residuo di quando eravamo più pelosi di quanto non siamo ora," spiega il dermatologo Jamie Baker. "Ma servono anche a qualcosa."

Aiutano a regolare la temperatura corporea. "Producendo sudore, il pelo sottoascellare crea una sorta di raffreddamento evaporativo che aiuta a controllare e diminuire la temperatura corporea durante il caldo," dice il dermatologo Emily Green. Possono anche minimizzare il rischio di sfregamento e irritazione. E giocano un ruolo nella diffusione delle feromoni.

Come i Pelucchi Sottoascellari Influenzano l'Odore Corporeo?

Innanzitutto, è importante ricordare che il sudore in sé è inodore. L'odore sgradevole che riconosciamo è dovuto al sudore che viene spezzato dai batteri, secondo Baker.

La crescita batterica in una regione ascellare pelosa è più densa e forte che in una rasata. Pertanto, "l'odore può essere effettivamente più intenso in un'ascella pelosa," dice Green.

Dovrei Rimuovere i Pelucchi Sottoascellari?

Questo è principalmente una questione di preferenza personale. In generale, meno pelo ascellare, meno crescita batterica, il che significa meno odore corporeo e meno uso di deodorante.

Le ascelle rasate consentono una pulizia più facile, poiché le cellule morte della pelle non possono accumularsi nei peli. La rasatura può anche aiutare a ridurre le macchie di sudore sui vestiti.

Se Opto per la Rimozione dei Pelucchi: Qual è il Miglior Metodo per la Mia Pelle?

Jamie Baker suggerisce di evitare l'epilazione o la ceretta, poiché la pelle sotto l'ascella è delicata e può facilmente diventare infiammata. Anche le creme depilatorie chimiche dovrebbero essere evitate per proteggere la barriera cutanea.

La rasatura è più gentile, anche se non dura così a lungo. "Una rasatura bagnata è più completa, affilata e pulita, mentre una rasatura elettrica è più gentile sulla pelle," dice Green. Tuttavia, gli rasoi elettrici possono lasciare ombre grigiastre, soprattutto con i peli scuri.

Quando si rasano bagnati, assicurarsi che il rasoio sia pulito e non sia stato usato altrove per prevenire la crescita batterica e le possibili infezioni. Per motivi igienici, è meglio usare un rasoio usa e getta.

Per prevenire l'irritazione della pelle e i peli incarniti, scegliere una lama affilata e preparare la regione ascellare lavandola con acqua calda e applicando la schiuma da barba per proteggere la pelle e far scorrere il rasoio liscia.

Il laser è considerato un metodo amico della pelle per rimuovere i peli, ma sono necessarie più sessioni. Inoltre, "il pelo deve essere nero perché il laser non reagisce al pigmento, quindi scomparirà completamente," dice Baker. Il trattamento laser è adatto alle persone con la pelle sensibile che possono avere rossore e piccole ferite da rasatura regolare.

Cosa Posso Fare per Restare Fresco Sotto le Ascelle nelle Giornate Calde?

A prescindere dal fatto che abbiate peli ascellari o no: "Se il sudore viene prodotto e lavato via rapidamente, non può portare all'accumulo di batteri e alla produzione di odore," dice Baker. Lavare regolarmente le ascelle è generalmente essenziale - preferibilmente con sapone delicato.

E, naturalmente, c'è anche il deodorante per aiutare a combattere l'odore del sudore - che sia spray, roll-on, stick o crema. Non dovrebbe essere applicato al sudore esistente. Quindi, se state sudando già, è necessario lavarsi e asciugarsi le ascelle prima di applicare il deodorante - soprattutto se avete peli ascellari. Altrimenti, il sudore combinato con il deodorante si attaccherà ai peli ascellari. Non si sentirà fresco sotto le ascelle in quel modo.

Per il sudore eccessivo, i fazzoletti o le creme antiperspiranti possono essere utili, poiché riducono non solo l'odore ma anche la produzione di sudore. Se sentite di sudare eccessivamente, è consigliabile consultare un medico. Questo potrebbe essere dovuto a una condizione nota come iperidrosi, che può essere trattata.

"I sensi del tatto e dell'olfatto giocano un ruolo nella nostra percezione dell'odore ascellare. Mentre il tatto ci aiuta a notare la texture dei peli ascellari, l'olfatto ci aiuta a identificare eventuali odori sgradevoli che possono essere presenti."

"I peli ascellari, insieme ad altri peli del corpo, sono ricchi di papille follicolari, che sono strutture sensibili che possono contribuire al nostro senso del tatto."

