La pubblicazione 'Taz' viene preparata per la versione stampata

Entro la fine del 2025, i fan della pubblicazione settimanale progressista "taz" dovranno affidarsi unicamente alla sua versione digitale per le letture dei giorni feriali. L'organizzazione dietro il giornale ha deciso di interrompere la sua edizione stampata dal lunedì al venerdì, con l'ultima stampa prevista per il 17 ottobre 2025, come annunciato durante la loro assemblea a Berlino. Anche se l'edizione stampata dei giorni feriali non esisterà più, il giornale continuerà a fornire contenuti digitali tramite e-paper dal lunedì al venerdì.

Questa decisione rappresenta un importante traguardo nell'evoluzione del settore: il "taz" ha pubblicato le sue edizioni quotidiane dal lunedì al venerdì dal 17 aprile 1979. Con una tiratura di circa 46.000 copie, il giornale è ora uno dei primi editori tedeschi a fare un simile passaggio verso i media digitali.

Da tempo, editori e redazioni si interrogano sulla durata delle edizioni stampate dei giornali e sulla domanda dei lettori. Recentemente, molte case editrici hanno scelto di potenziare le loro offerte digitali.

"Wochentaz" persiste

La decisione di "taz" - un giornale di proprietà cooperativa - di abbandonare la stampa quotidiana era in corso da tempo. Il loro spostamento era già evidente sin dal novembre 2022, quando è apparso un giornale settimanale ("Wochentaz") con una tiratura di circa 70.000 copie nel Q2. Questa pubblicazione continuerà ad essere disponibile sia in formato cartaceo che digitale su base settimanale. Il giornale settimanale ha sostanzialmente sostituito l'edizione del fine settimana del giornale quotidiano.

In futuro, il giornale con sede a Berlino diffonderà principalmente i contenuti aggiornati attraverso il suo sito web. A differenza dei suoi concorrenti, il sito non ha un paywall e il contenuto è gratuito per l'accesso. Inoltre, adottano un modello di solidarietà, in cui gli utenti possono scegliere di pagare per il contenuto sul loro sito web se lo desiderano.

Il passaggio di "taz" verso i media digitali ha scatenato un'intensa discussione all'interno dell'industria dei media. I media hanno ampiamente riportato questa transizione, evidenziando la decisione del giornale di proprietà cooperativa di concentrarsi sulla sua versione digitale per le letture dei giorni feriali mantenendo l'edizione stampata settimanale.

Nonostante il calo della domanda di giornali stampati, "taz" continua ad essere un pioniere nel settore, dimostrando il suo impegno nel rendere il contenuto accessibile ai suoi lettori. I media continuano a coprire questa transizione, riconoscendo "taz" come un pioniere nell'era digitale.

Leggi anche: