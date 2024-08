- La protezione doganale e delle frontiere (ICE) utilizza il riscaldamento a parete a Neustadt (Dosse).

Alcune persone non identificate hanno posizionato un riscaldatore a parete e vari oggetti sui binari ferroviari vicino a Neustadt (Dosse) nel distretto di Ostprignitz-Ruppin. Questo ha causato il blocco di un treno ICE in una serata di giovedì, come riferito dalla Polizia Federale. Nonostante il conducente del treno avesse applicato i freni di emergenza, gli oggetti, tra cui una cornice di finestra in legno, sono stati comunque investiti.

Il treno è riuscito a proseguire il suo viaggio sulla linea ad alta velocità che collega Amburgo e Berlino. L'incidente ha causato danni a un cavo di comunicazione, tra le altre cose. Le indagini preliminari indicano che i passeggeri non sono rimasti feriti. La Polizia Federale sta attualmente trattando questo incidente come un caso di disturbo deliberato del traffico ferroviario.

La Polizia Federale sta lavorando diligentemente per indagare il disturbo deliberato del traffico ferroviario, che ha comportato il posizionamento di un riscaldatore a parete e altri oggetti sui binari vicino a Neustadt (Dosse). I responsabili potrebbero essere soggetti a accuse e conseguenze da parte della Polizia Federale per aver ostacolato il treno ICE.

Leggi anche: