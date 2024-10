La protesta dei lavoratori portuali della costa orientale si conclude

Dopo uno stallo di tre giorni, i lavoratori portuali lungo la costa orientale degli Stati Uniti hanno ripreso il loro lavoro. Secondo una dichiarazione congiunta, l'International Longshoremen's Association (ILA) e la U.S. Maritime Alliance (USMX) hanno concordato su termini salariali provvisori e prorogato il contratto principale fino al 15 gennaio. Questo permette loro di rivedere e risolvere le preoccupazioni residue in un secondo momento.

Martedì scorso, circa 45.000 lavoratori portuali, sotto la bandiera dell'ILA, hanno iniziato uno sciopero a causa della mancanza di un accordo salariale con la USMX. L'ILA sta spingendo per consistenti aumenti salariali e tutele dell'occupazione contro l'automazione. Fonti dei media suggeriscono che il sindacato sta puntando a un aumento salariale del 77% in un periodo di sei anni, ma una proposta dei datori di lavoro che offriva un aumento di quasi il 50% non è stata sufficiente a fermare lo sciopero.

Inizialmente, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, un sostenitore del lavoro, ha incoraggiato entrambe le parti a impegnarsi in trattative rapide. Recentemente, il segretario dei trasporti degli Stati Uniti Pete Buttigieg ha sottolineato che, a suo parere, le due parti non sono così lontane come potrebbero pensare. Parlando a CNBC, Buttigieg ha esortato entrambe le parti a tornare al tavolo delle trattative, raggiungere un accordo e far funzionare di nuovo i porti. Ha anche esortato i proprietari delle navi a dimostrare un po' di flessibilità, considerando che hanno recentemente ottenuto profitti sostanziali e dovrebbero ora considerare di condividerne una parte.

I porti della costa orientale rappresentano circa la metà del traffico container degli Stati Uniti. I membri dell'ILA sono responsabili del carico e scarico delle navi e della manutenzione dell'attrezzatura del porto.

Lo sciopero in corso dei lavoratori portuali ha causato significative interruzioni nell'economia della costa orientale. Una volta raggiunto un accordo, i termini salariali migliorati e le tutele potrebbero migliorare il morale e la sicurezza del lavoro dei membri dell'ILA.

