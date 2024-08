- La prostituzione illegale - La dogana si trova a Halle

A Halle, gli ufficiali doganali hanno eseguito ispezioni nel settore della prostituzione. In quattro cosiddetti appartamenti modello, sono state trovate un totale di cinque lavoratrici del sesso, solo due delle quali potevano presentare un documento d'identità valido, come riferito dall'ufficio doganale principale di Magdeburgo.

"Poiché nessuna di loro aveva un permesso di lavoro valido, sono state avviate indagini contro i cittadini vietnamiti per sospetta residenza illegale e esercizio non autorizzato di un'attività indipendente", ha dichiarato un portavoce. Le ispezioni si sono svolte a partire dal 1º agosto.

Già a metà luglio, l'unità di controllo finanziario delle dogane per il lavoro nero aveva ispezionato due locali per la prostituzione non registrati a Halle. "Sono state rilevate anche violazioni nel corso di questa ispezione. Sono state trovate due tailandesi e una vietnamita, nessuna delle quali aveva il permesso di esercitare la propria attività."

Sono state avviate indagini anche contro queste persone per sospetta residenza illegale e esercizio non autorizzato di un'attività indipendente, ha spiegato il portavoce delle dogane. Alle donne è stato ordinato di lasciare il paese.

Ulteriori indagini hanno rivelato che una donna a Plauen, in Sassonia, ha continuato a esercitare la prostituzione. È stata arrestata dalla polizia e l'autorità competente per l'immigrazione ha richiesto un ordine di detenzione per la deportazione.

