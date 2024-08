Guida per Eliminare i Membri della Famiglia - La prossima ventura di Netflix con Anya Taylor-Joy

Dopo il successo in "La regina degli scacchi", l'attrice Anya Taylor-Joy (28) torna su Netflix

Dopo numerose apparizioni di rilievo in film recenti, Taylor-Joy, 28 anni, torna su Netflix. Questa volta interpreterà il ruolo principale nella commedia nera "Come uccidere la tua famiglia". Taylor-Joy ha acquisito notorietà internazionale con "La regina degli scacchi" di Netflix nel 2020.

Stando a diverse pubblicazioni del settore, tra cui "Variety", in questa serie di otto episodi Taylor-Joy interpreterà Grace, una giovane donna il cui padre è un miliardario e un uomo spietato autodidatta, secondo la descrizione della serie. Purtroppo per Grace, è il risultato di una relazione che il padre sembra aver dimenticato. Dopo la morte della madre, Grace inizia a eliminare la sua famiglia allargata per ereditare una cospicua fortuna.

"Come uccidere la tua famiglia" è basato sul romanzo omonimo di Bella Mackie del 2022. Taylor-Joy ha espresso la sua eccitazione per il ruolo, dichiarando: "Appena ho finito l'ultima pagina, ho capito che dovevo far parte della storia per portarla in vita".

Di recente, Taylor-Joy ha fatto parlare di sé nel mondo del cinema con i suoi ruoli in film acclamati dalla critica come "Dune: Part Two", "Furiosa: A Mad Max Saga" e "The Menu". La sua ultima apparizione in televisione è stata nella sesta stagione del 2022 della serie britannica "Peaky Blinders - Gangs of Birmingham".

Dopo il successo in "La regina degli scacchi", Netflix ospita nuovamente Anya Taylor-Joy nella commedia nera "Come uccidere la tua famiglia". Dopo il suo ritorno su Netflix, Taylor-Joy conquisterà il pubblico con la sua performance catturante nella serie di otto episodi.

Leggi anche: