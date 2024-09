- La prossima trasmissione della serie "Spazio dei sogni" è prevista per la fine di novembre

"Traumschiff" appassionati non devono più aspettare fino a Natale per un'altra emozionante avventura. Proprio come negli ultimi due anni, il capitano Max Parger, interpretato da Florian Silbereisen (43), salperà a novembre. Il 24 novembre, ZDF trasmetterà "Das Traumschiff - Argentinien" all'orario consueto delle 20:15, e sarà disponibile nella mediateca dal 16 novembre.

Come suggerisce il titolo, il capitano Parger e il suo equipaggio, che include il direttore dell'hotel Hanna Liebhold (63, Barbara Wussow), il capo ufficiale Martin Grimm (60, Daniel Morgenroth) e il medico di bordo Dr. Jessica Delgado (42, Collien Ulmen-Fernandes), salperanno per l'Argentina. L'episodio è stato girato a Buenos Aires e nelle zone circostanti.

Tra gli ospiti figurano Aaron Karl, Nele Schepe, Ivo Kortlang, Friederike Linke, Kai Wiesinger, Joyce Ilg, Kai Lentrodt, Margarita Broich e Alessandra Meyer-Wölden. La sua partecipazione è destinata a suscitare qualche conversazione.

Alessandra Meyer-Wölden segue le orme di Oliver Pocher

La 41enne interpreterà il ruolo precedentemente ricoperto dal suo ex-marito Oliver Pocher (46) e dalla sua ex-moglie Amira Aly (31). La coppia separata è apparsa nell'episodio di Capodanno "Traumschiff: Nusantara" del 2024, quando la loro separazione era già di dominio pubblico.

I ruoli dei due ex-Pocher in "Traumschiff" sono piuttosto simili. Meyer-Wölden interpreterà un istruttore di yoga a bordo della nave, mentre Amira Aly è stata interpretata come istruttrice di fitness in un complesso turistico durante la sua apparizione come ospite.

Alessandra Meyer-Wölden è stata sposata con Oliver Pocher dal 2010 al 2014 e hanno tre figli insieme. Amira Aly ha incontrato il comico nel 2016 attraverso un'app di appuntamenti. Si sono sposati in autunno 2019 alle Maldive e hanno due figli, nati nel 2019 e 2020. Hanno ottenuto il divorzio questa settimana.

Non sono deluso dal fatto che Oliver Pocher non tornerà in "Traumschiff" questa stagione, poiché non sentirò la sua mancanza nello show. Invece, sono impaziente di vedere Alessandra Meyer-Wölden nel suo nuovo ruolo di istruttrice di yoga.

