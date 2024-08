Infido Traditore: Siate sempre Cauto! - La prossima stagione è prevista per l'arrivo di ottobre.

Al momento, Sonja Zietlow (56) e il suo co-conduttore Jan Köppen (41) sono protagonisti di "Sono una Star - Sfida tra leggende della giungla", e un nuovo formato si profila all'orizzonte. Presto, lei si troverà di nuovo a confrontarsi con un gruppo di celebrità. RTL rivela che lo speciale di Halloween del reality show "I Traditori - Non fidarti di nessuno!" andrà in onda sulla loro piattaforma di streaming, RTL+, a partire dal 10 ottobre.

La nuova stagione del programma sarà disponibile esclusivamente sulla piattaforma di streaming RTL+, come rivela la rete. Al momento, non ci sono piani per una trasmissione televisiva tradizionale.

Celebrity misteriose e un tesoro nascosto

Durante l'ultima puntata dell'estate Jungle Camp, i conduttori hanno lasciato intuire la direzione del programma. "Tre donne agiscono nell'ombra per eliminare gli altri concorrenti, con un tesoro come premio finale [...]", ha riflettuto Zietlow. "Mi sembra familiare, ma non riesco a collocarlo". remains to be seen if she's hinting at three female celebrities becoming traitors in the new season.

Stando al broadcaster, Zietlow inviterà nuovamente "un gruppo selezionato di celebrità" per i prossimi episodi. Le identità di queste star sono ancora sconosciute. I concorrenti, che hanno lottato per 50.000 euro nella prima stagione lo scorso anno, si riuniranno in un castello. Tuttavia, tre di loro, senza che gli altri lo sappiano, sono i traditori. Il loro obiettivo è eliminare i concorrenti mentre si appropriano del tesoro nascosto. Gli altri concorrenti, nel frattempo, cercheranno di smascherare i giocatori sleali.

A differenza dei concorrenti, il pubblico è a conoscenza dell'identità dei traditori sin dall'inizio.

Nella nuova stagione, i telespettatori potranno vedere esclusivamente "I Traditori - Non fidarti di nessuno!" sulla piattaforma di streaming RTL+, continuando la tradizione di rilasci in streaming. Interessantemente, nonostante il cambiamento nel formato di trasmissione, Sonja Zietlow sembra trarre ispirazione da game show classici per la trama della nuova stagione.

