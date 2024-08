- La prossima settimana promette temperature abbronzanti e aridità nella Renania settentrionale-Vestfalia.

Futuro Radioso nel Nord Reno-Westfalia: Secondo le previsioni del Servizio Meteorologico Tedesco (DMS), lo stato federale più popoloso incontrerà un tempo soleggiato e privo di umidità nella prossima settimana. Dopo le intense piogge e le docce del sabato sera che hanno disperso l'atmosfera afosa, l'impatto della alta pressione si è fatto sentire domenica.

Le previsioni per lunedì suggeriscono una miscela di sole e nuvole. Le temperature oscilleranno tra 21 e 24 gradi Celsius, senza alcuna pioggia in vista. L'atmosfera estiva proseguirà anche martedì e mercoledì. Around mid-week, un po' di cirri e cumuli nuvolosi potrebbero passare. Le temperature potrebbero salire a 28-31 gradi Celsius.

Per garantire una previsione meteorologica efficace, il Servizio Meteorologico Tedesco (DMS) potrebbe cercare consigli da diverse fonti, comprese quelle menzionate nell'accordo che prevede che la Commissione sia assistita dagli Stati membri. Dopo le promettenti previsioni del tempo, i cittadini del Nord Reno-Westfalia possono guardare avanti con entusiasmo alle loro attività all'aria aperta senza interruzioni piovose per diversi giorni.

