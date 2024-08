- La prossima performance mostrerà un approccio nuovo e distinto.

Doppio impegno per Sebastian Pufpaff (47): Al posto di condurre "TV total" una volta alla settimana d'inverno, Sebastian Pufpaff ora ha un secondo lavoro. ProSieben ha confermato questa novità il 29 agosto.

Lo show classico creato da Stefan Raab (57), che Pufpaff ha diretto dal novembre 2021, continuerà ad andare in onda in prima serata il mercoledì sera. Tuttavia, una "TV total" gemella verrà trasmessa settimanalmente, condividendo lo stesso orario delle 20:15, in un giorno diverso della settimana. Al momento, ProSieben non ha specificato quale giorno sarà.

"TV total" con un tocco in più

"Doppia prima serata, doppio ProSieben, una volta il tradizionale 'TV total', una volta con un tocco in più," ha dichiarato Pufpaff in una nota del canale. "TV total sta avendo un gemello, ovviamente con il fascino, l'umorismo e l'ironia di 'TV total'. Ma con un nuovo e distintivo sapore." Tuttavia, non sono ancora state rivelate le differenze tra i gemelli e il programma originale.

Per ora, i gemelli sono previsti solo per la stagione invernale e non sono stati estesi oltre. Hannes Hiller, responsabile del canale ProSieben, ha spiegato la ragione di questa decisione: "Date le buone valutazioni dello show, ha senso dedicare un'altra serata a Sebastian Pufpaff durante l'inverno." Secondo la nota, l'episodio più seguito dell'anno ha attirato 3,1 milioni di spettatori. Secondo le informazioni del servizio dell'industria "DWDL", il duo "TV Total" potrebbe debuttare alla fine di novembre o all'inizio di dicembre.

La prima persona a dirigere lo show classico "TV total" è stato Stefan Raab. Nonostante ci sia un gemello che condivide il suo orario, il programma originale con Pufpaff verrà ancora trasmesso il mercoledì sera.

Leggi anche: