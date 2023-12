La prossima ondata di attivismo verde si concentra sul Golfo del Messico

L'amministrazione Biden metterà all'asta mercoledì circa 73 milioni di acri nel Golfo del Messico per l'industria petrolifera e del gas, la seconda vendita massiccia di leasing di quest'anno e l'ultima prevista fino al 2025.

Un evento comune sia sotto l'amministrazione Trump che sotto quella Obama, queste aste sono diventate un punto caldo e molto contestato sotto il presidente Joe Biden.

Come candidato alle presidenziali del 2020, Biden aveva giurato di bloccare le trivellazioni nelle terre e nelle acque federali, prima che una serie di cause legali annullasse la pausa alle trivellazioni imposta dalla sua amministrazione. Inoltre, l'Inflation Reduction Act ha vincolato le vendite di locazioni petrolifere e di gas a quelle per l'eolico offshore, rendendo impossibile realizzare parte dell'agenda climatica di Biden senza mantenere le trivellazioni petrolifere e di gas.

Biden ha supervisionato un boom dell'energia pulita, come hanno dichiarato martedì gli alti funzionari economici e climatici della Casa Bianca. I dati forniti dalla Casa Bianca hanno mostrato che gli investimenti nella costruzione di impianti manifatturieri hanno dato il maggior contributo alla crescita del PIL da quando il Bureau of Economic Analysis ha iniziato a rilevare i dati circa sessant'anni fa, con 628 miliardi di dollari di investimenti in energia pulita e manifattura annunciati negli Stati Uniti sotto Biden.

"Gli investimenti nel clima e nell'energia pulita superano gli investimenti complessivi, che sono stati molto forti", ha dichiarato martedì ai giornalisti Lael Brainard, direttore del Consiglio economico nazionale.

Ma Biden ha anche presieduto a nuovi massimi nella produzione di petrolio: Le esportazioni di petrolio degli Stati Uniti hanno raggiunto un nuovo record quest'anno, superando persino le esportazioni sotto l'ex presidente Donald Trump. Alcuni attivisti per il clima avvertono che questa dinamica potrebbe mettere in pericolo il presidente con i giovani elettori in vista delle elezioni del 2024.

"Questi progetti di trivellazione hanno un impatto enorme sulla nostra capacità di eliminare gradualmente i combustibili fossili nella misura necessaria", ha dichiarato alla CNN Michele Weindling, direttore politico di Sunrise. "Quello che vediamo è che l'amministrazione continua a perdere credibilità con i giovani elettori quando Biden cerca di camminare in entrambe le corsie".

Mentre il 2023 si avvicina, gli attivisti e i gruppi ambientalisti sono sempre più concentrati sul Golfo del Messico, dove si concentra la maggior parte delle trivellazioni offshore degli Stati Uniti. L'area potrebbe anche diventare la sede di un massiccio progetto di gas naturale liquefatto, noto come CP2, che spedisce il gas statunitense a Paesi stranieri.

Ali Zaidi, consigliere nazionale per il clima della Casa Bianca, ha dichiarato ai giornalisti che Biden ha "affrontato la crisi (climatica) come hanno insistito i giovani", "offrendo non solo posti di lavoro, ma anche giustizia".

"Se la domanda è 'perché i giovani vogliono di più', dobbiamo solo guardare alla scienza" del cambiamento climatico, ha detto Zaidi. "C'è un'inesorabilità incorporata nel tempo per l'azione sul clima".

I funzionari della Casa Bianca sono stati incalzati sul modo in cui i nuovi investimenti in energia pulita si conciliano con il fatto che anche la produzione di petrolio degli Stati Uniti ha raggiunto livelli record quest'anno - un fatto che è in contrasto con gli obiettivi climatici di Biden.

"Gli Stati Uniti hanno continuato a espandere una serie di forme di produzione energetica", ha detto Zaidi. "Dobbiamo, nell'ambito del nostro approccio globale al clima, abbandonare a livello globale i combustibili fossili".

Una vendita di contratti di locazione controversa

La vendita di contratti di locazione di petrolio e gas di mercoledì è stata ritardata per mesi a causa della scoperta della balena di Rice, una nuova specie di balena a rischio di estinzione nel Golfo del Messico.

Dopo il ritrovamento della balena nel Golfo, avvenuto circa due anni fa, il Dipartimento degli Interni di Biden ha inizialmente cercato di ridurre le dimensioni della vendita di contratti di locazione di petrolio e gas nel tentativo di proteggere l'habitat della balena e di implementare velocità di navigazione più basse in alcune aree del Golfo. Ma dopo aver perso in tribunale, è stata ripristinata la superficie originaria di 73 milioni di acri.

Il Golfo del Messico è l'epicentro dell'industria americana del petrolio e del gas offshore. Secondo una ricerca scientifica dell'Università del Michigan, l'inquinamento è molto più elevato di quanto si pensasse. I ricercatori hanno scoperto che l'impatto climatico delle trivellazioni petrolifere e di gas è doppio rispetto alle stime ufficiali del governo, a causa degli alti livelli di metano, un potente gas serra più di 80 volte più potente dell'anidride carbonica nei primi due decenni di permanenza nell'atmosfera. Il metano è l'ingrediente principale del gas naturale.

I gruppi ambientalisti stanno portando avanti i tentativi di fermare questa e un'analoga vendita di leasing tenutasi a marzo. Anche se l'Inflation Reduction Act lega le aste di petrolio e gas alle vendite di contratti di locazione per l'energia eolica offshore, gli avvocati ambientalisti sostengono che la vasta superficie potrebbe essere modificata dall'amministrazione Biden.

Non c'è "certamente nulla che richieda una vendita di contratti di locazione di questa portata nel golfo", ha dichiarato alla CNN George Torgun, avvocato senior del gruppo ambientalista Earthjustice. "Stiamo continuando a bloccare la produzione di combustibili fossili per diversi decenni a venire, il che, come sappiamo, è l'esatto contrario di ciò che dovremmo fare".

I gruppi ambientalisti nel Golfo e a livello nazionale stanno anche spingendo affinché l'amministrazione Biden non approvi futuri terminali per l'esportazione dell'abbondante gas naturale liquefatto americano verso nazioni straniere, sostenendo che ciò fa aumentare le emissioni degli Stati Uniti per decenni a venire.

"È importante iniziare la transizione da questa economia energetica sporca in generale", ha dichiarato alla CNN Raleigh Hoke, direttore delle campagne del gruppo di difesa Healthy Gulf. "Nonostante quello che dice l'industria, il gas metano è una fonte energetica sporca".

Torgun ha detto che le storiche ondate di calore che hanno bruciato le acque dell'Oceano Atlantico sono state citate nelle memorie legali del gruppo che si oppone a ulteriori trivellazioni di petrolio e gas.

"Sicuramente ha influenzato la nostra denuncia dopo un'estate piuttosto movimentata in tutti gli Stati Uniti", ha detto Torgun. "È stata un'estate da record per il clima negli Stati Uniti e nel mondo".

Fonte: edition.cnn.com