- La prossima festa, intitolata "Dance the Globe", è prevista per luglio 2025.

L'evento tech "Dance The Globe" è previsto per tornare a Berlino l'anno prossimo. Secondo quanto dichiarato dagli organizzatori, "Il 12 luglio 2025 saremo di nuovo per le strade - più forti e determinati che mai". Date le radici della techno di Berlino ora riconosciute come parte del patrimonio culturale immateriale della Germania, l'obiettivo è quello di continuare a sostenere la sua conservazione e riconoscimento.

Lo scorso weekend, "Dance The Globe" si è svolto nel Tiergarten di Berlino, guidato dal fondatore della Loveparade Dr. Motte, insieme a circa 300 artisti e 30 carri. Secondo gli organizzatori, oltre 380.000 persone hanno partecipato a questo vasto rave diurna. Tuttavia, secondo i resoconti, l'area tra la Colonna della Vittoria e la Porta di Brandeburgo non era completamente piena, ma c'erano comunque molte persone durante la giornata.

Gli organizzatori del Festival Tecnologico si concentrano sulla conservazione dell'ambiente e sulla gestione dei rifiuti, come già menzionato. Quest'anno hanno incoraggiato un'iniziativa di pulizia nel Tiergarten, con circa 90 persone che hanno partecipato. In totale, gli organizzatori affermano che i partecipanti hanno generato 107 metri cubi di rifiuti - notevolmente meno rispetto all'anno precedente. Secondo il dipartimento delle pulizie stradali di Berlino (BSR), sono stati raccolti circa 145 metri cubi (2022: circa 135 metri cubi) nel 2023.

Durante l'evento "Dance The Globe", vari artisti hanno suonato la loro musica su diversi carri, creando un'atmosfera vivace. Per preservare l'eredità della techno di Berlino, gli organizzatori pianificano di includere sessioni musicali nei loro eventi futuri, sottolineando la sua importanza come patrimonio culturale immateriale.

