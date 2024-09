La prossima classe del 2028 fornisce una prima visione della diversità del college dopo la cessazione dell'azione positiva.

Come capo del Movimento degli Studenti Neri dell'università statale più importante, Greene ha dichiarato che la Convocazione degli Studenti Neri di quest'anno, un evento che connette gli studenti del primo anno alle risorse del campus e li accoglie, ha avuto meno partecipanti e meno studenti neri presenti rispetto agli anni precedenti.

"Abbiamo certamente notato una significativa diminuzione non solo nella partecipazione, ma anche nella presenza degli studenti neri sul campus", ha riconosciuto Greene. "Ci riconosciamo a vicenda, comunichiamo e semplicemente ce ne sono meno."

La scorsa settimana, l'UNC Chapel Hill ha pubblicato un'analisi degli studenti del primo anno e dei trasferimenti, rivelando che il numero di studenti neri ammessi all'università è passato dal 10,5% al 7,8% - una riduzione di circa il 25%.

In modo simile, l'Università di Harvard ha registrato una diminuzione nell'iscrizione degli studenti neri, secondo i dati resi noti questa settimana, che mostrano una diminuzione del 22% degli studenti neri del primo anno rispetto all'anno precedente. Entrambe le università erano coinvolte come querelanti nella decisione della Corte Suprema che ha posto fine alla tradizione di considerare la razza e l'etnia nelle ammissioni al college.

Greene ha espresso delusione, dicendo: "Ho scelto questa scuola per la sua nota diversità e per i risultati positivi che produce. È scoraggiante vedere che questo diventa sempre meno significativo".

Mentre gli uffici delle ammissioni in tutto il paese rilasciano i loro ultimi dati demografici per la classe del 2028, gli esperti mettono in guardia sui possibili effetti a lungo termine della mancanza di diversità sul campus.

Fluttuazioni della diversità nel college negli Stati Uniti

L'abolizione dell'azione positiva ha avuto effetti variati sulle ammissioni alle università più competitive e di alto livello negli Stati Uniti.

All'Università di Yale, la percentuale di studenti neri ammessi quest'anno è rimasta stabile al 14% rispetto all'autunno scorso, ma il numero di studenti asiatici è diminuito del 20%.

All'UNC, la diminuzione degli studenti neri ammessi è stata accompagnata da un lieve aumento della percentuale di studenti asiatici e delle isole del Pacifico.

Tuttavia, al MIT, il numero di studenti neri ammessi alla classe del 2028 è passato dal 15% all'autunno scorso al 5% quest'anno, mentre il numero di studenti latinoamericani è diminuito del 31%.

In un'intervista con l'organo di stampa dell'università lo scorso mese, Stu Schmill, decano delle ammissioni del MIT, ha attribuito lo spostamento demografico alla decisione della Corte Suprema.

La classe del 2027 è stata la più diversificata nella storia del MIT, ha notato Schmill, e l'università ha utilizzato la razza come fattore per identificare studenti dotati che provenivano da ambienti educativi K-12 svantaggiati.

Ma dopo la decisione, Schmill ha ammesso: "Sono convinto che abbiamo trascurato numerosi candidati qualificati e compatibili provenienti da background sottorappresentati che in passato avremmo accettato - e che avrebbero prosperato".

Aggiungendo complessità, molte università hanno segnalato che, dopo la fine dell'azione positiva, gli studenti hanno la possibilità di autodefinire la loro razza nei moduli di ammissione e alcuni hanno scelto di non farlo, influenzando i dati demografici disponibili.

La sostanziale diminuzione degli studenti neri ammessi all'UNC Chapel Hill ha scatenato una rapida risposta da parte degli studenti e degli ex alunni. In una conferenza stampa dopo la pubblicazione dei dati, Rachelle Feldman, viceprovost dell'iscrizione all'università, ha invitato a non trarre conclusioni affrettate, spiegando: "A Chapel Hill, rispettiamo la legge in modo approfondito nel nostro processo di ammissione e adempiamo al nostro dovere di servire lo stato, raggiungendo gli studenti e i candidati in tutti i 100 contee, garantendo che chiunque abbia merito, indipendentemente dal background, si senta il benvenuto e sostenuto, in grado di prosperare".

In modo simile, William R. Fitzsimmons, decano delle ammissioni e dell'aiuto finanziario dell'Università di Harvard, ha rassicurato il campus e il pubblico in generale che le scuole della Ivy League rimangono impegnate a creare un corpo studentesco diversificato.

"La nostra comunità trae forza dagli studenti con background, esperienze e punti di vista diversi", ha dichiarato Fitzsimmons. "E la nostra comunità eccelle quando coloro che hanno prospettive diverse collaborano - dentro e fuori dall'aula - per risolvere i comuni problemi guardandoli dalle prospettive degli altri".

Tuttavia, Ed Blum, l'attivista legale il cui ricorso contro Harvard e l'UNC ha effettivamente posto fine alle pratiche di azione positiva, ha posto domande sul fatto che la decisione della Corte Suprema abbia avuto un impatto inequivocabile sugli studenti del college. Blum ha detto alla CNN che ritiene che la decisione della Corte Suprema "ha notevolmente beneficiato tutti gli studenti del college".

"Il mio lavoro è più semplice quando convinco i miei concittadini americani che la razza di uno studente non dovrebbe essere utilizzata come fattore nelle ammissioni al college", ha dichiarato Blum. "In numerosi sondaggi, compresi quelli di Gallup, Pew Research, New York Times e altri, le significative maggioranze degli americani di tutte le razze non credono che la razza di uno studente debba essere presa in considerazione nel processo di ammissione al college".

Proibizioni dell'azione positiva - conseguenze durature

I dati storici mostrano che l'interruzione dell'azione positiva può produrre conseguenze finanziarie a lungo termine per gli studenti di colore. La reazione contro le politiche dell'azione positiva ha raggiunto l'apice negli anni '90, portando diversi stati, tra cui Texas, Washington, Florida e California, ad adottare divieti di politiche di ammissione che tengono conto della razza.

Il professor Zachary Bleemer dell'Università di Princeton, che si specializza nell'impatto dei divieti dell'azione positiva, ha spiegato che i divieti introdotti negli anni '90 - come oggi - hanno avuto un effetto immediato sulla diversità del college.

Quando la California ha abolito l'azione positiva nel 1998, Bleemer ha notato che c'è stata una rapida diminuzione del 40-50% degli studenti neri e ispanici iscritti a Berkeley e UCLA, le università più prestigiose dello stato.

Lo studio condotto da Bleemer ha rivelato che dopo il divieto, circa 1.000 studenti in meno di gruppi minoritari hanno presentato domanda annualmente alle istituzioni dell'Università della California. Questo divieto ha avuto significative implicazioni per le prospettive economiche degli studenti neri e ispanici, poiché sono stati esclusi dalle istituzioni educative di élite della California.

Bleemer ha spiegato che l'iscrizione degli studenti neri e ispanici alle università meno competitive ha comportato una diminuzione della probabilità che questi studenti conseguissero un diploma di laurea, un diploma in un campo STEM redditizio o un diploma di laurea di circa il 5-6%. Ciò ha comportato una notevole diminuzione dei loro guadagni salariali nel mercato del lavoro.

Malgrado l'adozione di divieti di azione positiva, Bleemer ha notato che le istituzioni educative hanno trovato diverse strategie per mantenere la diversità. Ad esempio, nelle stati come Texas e Florida, le università di primo livello offrono l'ammissione automatica agli studenti che si diplomano tra i primi 10% e 20% delle loro classi. Nel frattempo, le scuole in California adottano un approccio olistico alle ammissioni, che considera le qualifiche complessive del candidato invece che concentrarsi esclusivamente sui punteggi dei test. Anche se queste strategie aumentano l'iscrizione degli studenti neri e ispanici, sono meno efficaci delle politiche di azione positiva consapevoli della razza.

Bleemer ha osservato che la fine dell'azione positiva ha offerto alle università americane l'opportunità di rivedere le loro politiche di ammissione in linea con i loro valori fondamentali. Credeva che le università avessero iniziato a riconoscere l'impatto del divieto e stessero ripensando la loro demografia studentesca desiderata. Di conseguenza, hanno implementato politiche di ammissione neutre rispetto alla razza che si adattano meglio ai loro obiettivi di ammissione.

Riguardo ai cambiamenti nella demografia degli studenti alla UNC, Greene ha espresso la sua preoccupazione per l'influenza diminuente delle organizzazioni studentesche collettive come il Black Student Movement. Temeva che l'università fosse diretta da un gruppo selezionato di individui in posizioni di potere e che questo potrebbe avere un impatto negativo sull'università a lungo termine. Tuttavia, rimaneva impegnata nei suoi studi alla UNC, credendo che fosse un parte essenziale del suo percorso.

"Dobbiamo lavorare insieme come comunità universitaria per affrontare questo problema e assicurarci che 'noi' - tutti gli studenti, indipendentemente dalla razza - abbiamo uguali opportunità di prosperare qui alla UNC," ha suggerito Greene.

"La diminuzione degli studenti neri presenti sul campus è preoccupante e è fondamentale che 'noi', gli amministratori, il corpo docente e gli studenti, collaboriamo per creare un cambiamento positivo," ha concordato Feldman.

