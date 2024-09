- La prospettiva recentemente espressa dal precedente Segretario di Stato

L'ex Segretario di Stato Lamia Messari-Becker è soddisfatta della separazione della Cancelleria di Stato dell'Assia dall'accusa di "comportamento scorretto" nei confronti del funzionario di governo. "Sono lieta che la Cancelleria di Stato non abbia adottato l'accusa di sospetto comportamento scorretto nella sfera personale rivolta contro di me e si sia chiaramente dissociata dalle affermazioni diffamatorie fatte dal Vice-Premier e Ministro dell'Economia Sig. Kaweh Mansoori", ha dichiarato Messari-Becker all'Agenzia Tedesca di Stampa.

Il Capo della Cancelleria di Stato Benedikt Kuhn (CDU) ha recentemente dichiarato che gli uffici del governo "non hanno mai adottato il termine 'comportamento scorretto'". La frase "comportamento scorretto inaccettabile" in relazione a Messari-Becker (non affiliata) è stata trovata in un comunicato stampa del Ministro dell'Economia Mansoori (SPD) del 22 luglio, "rilasciato sotto la sua unica responsabilità e accountability".

Congedo Temporaneo

Mansoori ha precedentemente annunciato che avrebbe assegnato la professoressa di fisica dei edifici non affiliata Messari-Becker al congedo temporaneo per "comportamento scorretto" nella sfera personale. Secondo i resoconti dei media, il vice capo del governo l'ha accusata di aver utilizzato la sua posizione di Segretario di Stato per fare pressioni per un voto migliore durante un incontro genitori-insegnanti nella scuola del suo bambino.

Mansoori non ha ancora commentato pubblicamente. Messari-Becker ha energicamente negato le accuse come infondate. I Verdi e l'FDP nel parlamento statale hanno dichiarato, "Confina con la diffamazione implicare il comportamento scorretto del Segretario di Stato e poi non specificare di cosa si tratta".

Messari-Becker ha detto alla dpa, "Il danno alla mia reputazione e il peso per la mia famiglia persistono. Pertanto, mi aspetto che il Ministro Kaweh Mansoori ritiri o, in alternativa, corregga il suo comunicato stampa diffamatorio e, secondo gli esperti di diritto amministrativo rinomati, negligente".

Incontro Genitori-Insegnanti a Scuola

Il Ministro dell'Istruzione Armin Schwarz (CDU) ha menzionato anche un "rapporto sui fatti" da parte di un preside della scuola, ma lo ha considerato legalmente irrilevante. Il capo della Cancelleria di Stato Kuhn ha dichiarato di essere stato informato del rapporto e poi ha consigliato Mansoori su una discussione relativa al Segretario di Stato.

Tuttavia, Mansoori ha dichiarato che il "comportamento scorretto" dell'esperto di costruzione sostenibile e efficienza energetica, che è stato rimosso dal governo, era documentato. Kuhn, d'altra parte, ha spiegato che "nessun comportamento scorretto della Prof. Dr. Messari-Becker è stato documentato nella Cancelleria di Stato". Non ha specificato a quale documentazione si riferisce questa affermazione.

"Mancanza di Relazione di Fiducia"

Messari-Becker ha detto alla dpa che "prende atto della dichiarazione della Cancelleria di Stato che non sono stati inoltrati documenti scritti sull'episodio

