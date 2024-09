- La prospettiva di William su Kate: "Sviluppi positivi, ma ancora una distanza da percorrere"

Dopo l'annuncio della Principessa Kate di aver completato le sue sedute di chemioterapia, il Principe William (42) ha mostrato un tocco di ottimismo temperato dalla cautela. "È una notizia fantastica, ma dobbiamo ancora fare molta strada," ha detto il principe britannico con disinvoltura durante una pausa a un evento in Galles quando un passante gli ha chiesto della situazione.

L'ultima apparizione pubblica di William è avvenuta dopo che Kate (42) ha condiviso un messaggio video commovente il giorno precedente, rivelando i suoi piani per tornare gradualmente agli eventi pubblici. Tuttavia, ha sottolineato che la sua principale preoccupazione era mantenere il suo stato di libertà dal cancro. Lo scorso marzo, ha rivelato di essere sottoposta a chemioterapia a causa di una diagnosi di cancro.

Il Principe William è apparso a suo agio e con la barba a Llanelli, Galles. In una scuola locale, ha intrattenuto i presenti con alcune battute. Diversi individui hanno espresso i loro auguri per una pronta guarigione di Kate, che non era presente quel giorno.

Durante la sua visita alla scuola, William ha interagito anche con Ruby, una bambina di 10 anni vincitrice di un concorso di lingua gallese. William ha confessato di stare cercando di imparare la lingua "foneticamente" utilizzando un'applicazione.

